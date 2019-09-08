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30 milyon yıllık mağarada ezan okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük girişine ve galerisine sahip 30 milyon yıllık Kocain Mağarası'ndaki akustiği öğrenmek isteyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde getirdiği cami imamına önce ezan, ardından da kaside okutturdu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük girişine ve galerisine sahip 30 milyon yıllık Kocain Mağarası'ndaki akustiği öğrenmek isteyen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, beraberinde getirdiği cami imamına önce ezan, ardından da kaside okutturdu. Mağara akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve turizm potansiyelinin arttırılması için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç, Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç ve çok sayıda davetliyle Antalya- Burdur il sınırındaki Kocain Mağarası'na tanıtım gezisi düzenledi.

Mağara girişinde Kocain'le ilgili bilgiler alan Vali Karaloğlu, Türkiye'nin en büyük girişine ve galerisine sahip yaklaşık 30 milyon yıllık mağarada rehberler eşliğinde yürüdü. Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol, mağaranın karanlık olması nedeniyle ışıklı kaskla gezdi.

MAĞARADA EZAN VE KASİDE OKUNDU

Mağaranın akustiğini görmek isteyen Vali Karaloğlu, ziyarette kendilerine eşlik eden Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'den ezan ve kaside okumasını istedi. Hem ezan, hem de kaside okunan mağaranın akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi.

3 BİN 505 MAĞARANIN 735'İ ANTALYA'DA

Vali Münir Karaloğlu, Kocain Mağarası'nı gezdikten sonra ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de haritası çıkarılmış 3 bin 505 mağaradan 735'inin Antalya'da bulunduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, kentteki mağaraların turizme kazandırılması için çalışma yaptıklarını, 735 mağaranın yalnızca 8'ini turizme kazandırdıklarını ve ziyarete açtıklarını ifade etti. Münir Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Antalya; Allah'ın birçok özellik verdiği bir şehir. Ancak içinde yaşayanlar olarak bizler kenti bilmiyoruz. Antalya'nın mağaralarından şelalelerine, endemik bitki türlerinden hayvan türlerine her şeyine tanıtıp, anlatmamız ve sahiplenmemiz lazım. Biz sadece ezberlediğimizi yapıyoruz. Deniz, kum, güneş üçlüsüne sıkışmışız. Yenilik peşinde koşan yok. Tabiî ki deniz, kum, güneş olacak. Ancak şu mağarayı daha çok insana göstermemiz lazım. Mağaraları hazine var, define var diye talan ediyorlar. Buralarda öyle bir durum yok. Milyonlarca yılda oluşmuş sarkıt, dikit ve sütunlar var."

Karaloğlu ve beraberindekiler daha sonra Döşemealtı ilçesinde bulunan Karain Mağarası'nı da gezdi.

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