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  4. 30 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz satışa çıkarıldı: Göz yumamazdım

30 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz satışa çıkarıldı: Göz yumamazdım

27.05.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Leicester kentinde bir zincir mağazada 30 milyonda bir görülen ıstakozlar satışa çıktı. ''Bu kadar nadir görülen ıstakozların bir ailenin akşam yemeği olmasına göz yumamazdım'' diyen Joseph Lee ise bu duruma el koydu. Istakozlar şimdi deniz yaşamı merkezlerinden birine bağışlanacak.

30 milyonda bir görülen turuncu ıstakoz satışa çıkarıldı: Göz yumamazdım

Istakozları yemek masalarında turuncu görmeye alışık olabilirsiniz ama onlar aslında siyah renkli deniz canlılarıdır. Fakat çok nadir de olsa kızıl ve turuncu ıstakozlar da denizlerde yaşıyor. Ancak turuncu ıstakozlardan birini yakalama şansı 30 milyonda bir.

Oldukça nadir görülen bu ıstakozlardan ikisi İngiltere'nin Leicester kentindeki bir zincir mağazada satışa çıktı.

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''ŞAŞKINA DÖNDÜM ÖNCE OYUNCAK OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜM''

Müşteri olarak mağazaya gelen Joseph Lee, bu ıstakozların oldukça nadir bulunduğunu bildiği için, bir mağaza yöneticisini onları bir akvaryuma bağışlaması için ikna etti. Eski bir balıkçı olan Joseph, ''Şaşkına döndüm, dehşete düştüm. Önce uzaktan gördüm ve oyuncak olduklarını düşündüm. Yakına geldiğimde gerçek olduklarını gördüm ve birilerinin tabağına düşecekleri düşüncesine katlanamadım. Istakozlar sadece pişirildiklerinde normalde parlak turuncuya dönüşürler. Bu nedenle turuncu kabuklu canlı bir ıstakoz görmek çok nadir görülen bir durumdur'' şeklinde konuştu.

Istakozlar yakında Birmingham Sea Life merkezinde sergilenecek.


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