30 milyonluk kefaleti ödemeyen zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen "hayali ihracat" operasyonunda tutuklanan ve mahkemece 30 milyon lira kefaletle serbest bırakılan zanlı, parayı ödemeyince yeniden tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 9 ay önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan ve bir süre sonra mahkemece kefaletle serbest bırakılan ancak parayı ödemediği için iki gün önce yeniden gözaltına alınan iş adamı R.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

-Olay

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 9 ay önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "hayali ihracat", "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üyesi olmak", "kamu kurum ve kuruluşlarını ni̇teli̇kli̇ dolandırıcılık" ile "kamu görevlisine rüşvet vermek ve rüşvet almak" suçlarından 16 kişi gözaltına alınmış, aralarında R.A'nın bulunduğu zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.