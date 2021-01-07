30 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 30?

Dünyadaki taşıt sayısının artmasıyla ortaya çıkan araç plakası ilk kez Fransa'da kullanılmaya başlanmıştır. Genellikle uzun yollarda dikkatimizi çeken plakalar arabaların önlerinde ve arkalarında yer alır. Plakalar araçların trafiğe çıkabilecek durumda olduklarını kanıtlar ve aracın sahibinin kim olduğunu gösterir. Bu nedenle plakaların yetkili merciler tarafından okunabilecek ve tanınabilecek durumda olması önemlidir. Ülkemizde 2 yılda bir yapılan araç muayene işlemlerinde plakalar da detaylı bir şekilde kontrol edilir. Farklı alanlarda kullanılmasından kaynaklı olarak özel araç, resmi araç, bedensel engelli araç gibi farklı plaka türleri de vardır. Her ülkenin araç plaka kuralları farklı olduğundan içerik sıralaması da farklılaşır. Ülkemizde bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodunu temsil eder. Türkiye’de şehirlerin plaka kodları büyük çoğunlukla alfabetik sıraya göre numaralanmıştır. Bu plaka numaraları 01 ile başlayıp 81'e kadar devam ediyor. Daha geç il olarak tanınmış şehirler bu numaralandırmanın sonuna eklendikleri için alfabetik kurala uymazlar. Peki ülkemizde 30 plaka imi hangi şehrimize aittir? İşte 30 plaka kodu ile ilgili detaylar…

30 Nerenin Plakasıdır?

30 plakası Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Hakkâri şehrimize aittir. Hakkâri ve Hakkari’ye bağlı ilçelerin tamamında 30 kodu kullanılır. Hakkari’nin plaka numarası da alfabetik sıralamaya göre verilmiştir. Şehirlerin temel plaka kodlarının olmasının yanında ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf kodları vardır. Bu kodlar, aracın şehrin hangi ilçesine bağlı olduğunu gösterir. İşte Hakkari’ye bağlı ilçelerin plaka kodlarını yazımızın devamında görebilirsiniz.

Hakkari'ye Bağlı İlçelerin Plaka Harf Kodları

Hakkâri Merkez Plaka Harf Grupları:

30 AC 001 ile 30 AZ 999 arası

30 D 0001 ile 30 D 1000 arası

30 D 3001 ile 30 D 4000 arası

30 M 0001 ile 30 M 1000 arası

30 M 3001 ile 30 M 4000 arası

30 T 0001 ile 30 T 1000 arası

30 T 3001 ile 30 T 4000 arası

30 VA 001 ile 30 VZ 999 arası

30 S 0001 ile 30 S 1000 arası

30 S 3001 ile 30 S 4000 arası

Yüksekova İlçesi Plaka Harf Grupları:

30 HA 001 ile 30 HZ 999 arası

30 D 1001 ile 30 M 3000 arası

30 M 1001 ile 30 M 3000 arası

30 S 1001 ile 30 S 3000 arası

30 T 2021 ile 30 T 3000 arası

30 T 1001 ile 30 M 3000 arası

30 YA 001 ile 30 YA 999 arası

Şemdinli İlçesi Plaka Harf Grupları:

30 D 2001 ile 30 D 2999 arası

30 T 2001 ile 30 T 2999 arası

30 SA 001 ile 30 SA 999 arası

30 SC 001 ile 30 SC 271 arası

