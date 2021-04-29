30 Nisan 2021 en yeni Cuma mesajları | Ayetli, hadisli en güzel Cuma mesajları

30 Nisan 2021 en yeni Cuma mesajları son günlerin en çok aranan konuları arasında geliyor. Rahmetin sağanaklar halinde inananların üzerine yağdığı Cuma gününde paylaşacağını ayetli ve hadisli Cuma mesajları ile sevdiklerinize en içten dualarınız iletebilirsiniz. 30 NİSAN’DA CUMA NAMAZI KILINACAK MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’de tam kapanma uygulamasına geçileceğini duyurdu. Tam kapanma kapsamında pek çok işyeri yasak kapsamına alınırken, 30 Nisan’da Cuma namazının kılınıp kılınmayacağı da merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamalar doğrultusunda vatandaşlar evlerine en yakın camiye giderek Cuma namazlarını kılabilecek. 30 NİSAN CUMA NAMAZI SAATLERİ Ankara için 30 Nisan Cuma namazı saati: 12.51 İstanbul için 30 Nisan Cuma namazı saati: 13.06 İzmir için 30 Nisan Cuma namazı saati: 13.14 30 NİSAN 2021 EN YENİ CUMA MESAJLARI Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar. Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun! “Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır” (Müslim, “Cum‘a”, 18)

La ilahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme... Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

“Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar” Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

“Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar. Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun. "Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Allah'ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin! Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme

Dünyaya ait işler bizlerin gözlerinde kırılmaya mahkum camdan şişeler, eşyalar gibidirler. Ey insanoğlu sen sırf bu dünya için mi yaratıldın da sadece bu dünyanın işleri peşinde koşarsın. Cumanız mübarek olsun… AYETLİ, HADİSLİ EN GÜZEL CUMA MESAJLARI Rabbim bu güzel günde, dilimizi duasız, dualarımızı cevapsız bırakmasın. Hayırlı Cumalar.

Cuma günü ya da gecesinde vefat eden hiçbir Müslüman yoktur ki; Allah onu kabir fitnesinden korumasın. (Hadis-i Şerif) Hayırlı Cumalar… Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun. Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim. Ya Rabbim, gittiğimiz yolu hak, zorlukları kolay, imanımızı tam, sözlerimizi isabetli, yolun sonunda kabrimizi cennet bahçesi eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar! Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı cumalar.

Allah’ım ne bugünde ne de diğer gün ve gecelerde haram işleme ve günah kazanma felaketine düşürme bizleri! Hayırlı Cumalar… Allah'ım, bize seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle amin. Hayırlı Cumalar.

Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…

Nasipten ötesi yokmuş; yazmışsa ilahi kalem, ne sana fazlası düşer ne de boşa kahırlanmaya değer, bırak Yaradan hakkında hayırlı olanı eylesin, bırak nefsin takdire boyun eğmeyi bilsin. Hayırlı, nurlu Cumalar.

''Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.'' Hayırlı Cumalar... Her Cuma yüce Rabbim’in duaları kabul edeceği bir an vardır. Cuma gündüz vakitleri gece vakitlerinden daha pek bir kıymetlidir. Allah-ü Teala (c.c) hem Cumamızı hem de yaptığımız duaları kabul eder inşallah. Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.