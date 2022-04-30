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  4. 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

30.04.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'dan ya da gişelerden kupon doldurup çekilişe katılan kişiler tarafından merak konusu oldu. Geçen çekilişten devreden büyük ikramiye tutarının 55 milyon 959 bin TL olduğu bu şans oyununda kazandıran numaraların hangileri olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? İşte detaylar...

30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her hafta üç defa gerçekleştirilen çekiliş canlı olarak yayınlanacak ve saat 21.30'da noter huzurunda yapılacak. Peki 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

30 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarınu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de öğrenebilirsiniz.

MERAK EDENLER İÇİN

27 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

27 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte sonuçlar: 29-32-35-47-64-73-68-72

27 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
sayısal loto Milli Piyango
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