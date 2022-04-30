30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her hafta üç defa gerçekleştirilen çekiliş canlı olarak yayınlanacak ve saat 21.30'da noter huzurunda yapılacak. Peki 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

30 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarınu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de öğrenebilirsiniz.

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27 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

27 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte sonuçlar: 29-32-35-47-64-73-68-72

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

