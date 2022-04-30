30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Her hafta üç defa gerçekleştirilen çekiliş canlı olarak yayınlanacak ve saat 21.30'da noter huzurunda yapılacak. Peki 30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nereden sorgulanır? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
30 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarınu, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de öğrenebilirsiniz.
27 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte sonuçlar: 29-32-35-47-64-73-68-72
Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.
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