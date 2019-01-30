30 Ocak Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Amerikan istihbaratının üst düzey yetkililerinin Senato İstihbarat Komisyonu'nda verdikleri ifadelerin ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, FBI Başkanı Christopher Wray, CIA Başkanı Gina Haspel ve istihbarat yönetiminin diğer liderlerinin Amerika'nın karşı karşıya olduğu siber saldırılar, nükleer silahlanma ve terör gibi meseleler hakkında Senato'yu bilgilendirdiğini yazıyor. Habere göre yetkililer, Çin ve Rusya arasındaki işbirliğinin artmasının Amerika'nın ulusal güvenliği açısından bir tehdit unsuru oluşturduğunu kaydetti. Pekin ve Moskova'nın teknolojik ve askeri alanlarda üstünlük elde etmek için yürütülen yarışa yoğun kaynak akıttığı uyarısında bulunan yetkililer, bu iki ülkenin 1950'li yılların ortalarından bu yana ilk kez birbirine bu kadar yakın durduğunu söyledi. Coates, Wray ve Haspel'a göre Amerika, askeri açıdan hala üstünlüğünü korurken Çin ve Rusya, siyasi ve ekonomik çıkar sağlamak için siber hırsızlık, siber casusluk ve internet üzerinden kamuoyunu etkileme kampanyaları gibi faaliyetlere ağırlık veriyor. Çin ve Rusya'nın bölgesel ve küresel çapta daha fazla nüfuz elde etmeye çalıştığı bu dönemde Amerika ve Batılı müttefikleri arasındaki ittifaklarınsa zayıfladığı gözleniyor. İstihbarat yetkililerinin değerlendirmesine göre bu iki ülkenin yakınlaşması, özellikle Ortadoğu ve Doğu Asya'daki bölgesel çatışmaları tırmandırabilir. Gazete, istihbarat kadrosunun geçen yılki oturumda daha çok Rusya'nın siber alandaki faaliyetlerinin yarattığı güvenlik tehditlerine odaklandığını hatırlatıyor. Ancak bu yılki değerlendirmenin çok daha geniş kapsamlı güvenlik meselelerine eğildiği, dikkat çekici. Gazete öte yandan istihbarat liderlerinin Kuzey Kore, Suriye ve Irak'la ilgili değerlendirmelerinin Başkan Trump'ın tahmin ve görüşleriyle ters düştüğünü vurguluyor. Örneğin yetkililer Kuzey Kore'nin tüm kitle imha silahlarından vazgeçmesi olasılığının düşük olduğunu, İran'ınsa nükleer silah geliştirme çabası içinde olduğunu düşünmediklerini kaydetti. Yetkililer IŞİD'inse Trump'ın görüşünün tersine Irak ve Suriye'den bölgesel ve küresel düşmanlarına saldırma olasılığının hala oldukça yüksek olduğu dile getirdi. Gazeteye göre oturumun dikkat çekici bir diğer yanıysa yetkililerin Başkan Trump'ın Meksika sınırına inşa edilmesinde ısrar ettiği sınır duvarını gündeme getirmemeleri oldu.

Washington Post ise Rus yetkililerin Kuzey Kore ve Trump yönetimi arasında yürütülen nükleer silahsızlanma müzakerelerinin çıkmaza girmesi üzerine bir çözüm önerisi olarak geçtiğimiz sonbaharda Kuzey Kore'ye gizli bir teklifte bulunduğunu bildiriyor. Gazete, Rusya'nın Kuzey Kore'de bir nükleer enerji santralı kurma karşılığında Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından ve balistik füzelerinden vazgeçmesini istediğini yazıyor. Habere göre Amerikalı istihbarat yetkilileri, bu gizli tekliften 2018 sonunda haberdar oldu. Gazete, Moskova'nın nükleer müzakerelere müdahale girişiminin Rusya'nın jeopolitik öneme sahip Ortadoğu, Güney Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerde nüfuz oluşturma çabasının bir parçası olduğu yorumunda bulunuyor. Başkan Trump'ın Rusya'nın önerisine nasıl bakacağıysa merak konusu. Ancak Trump'ın danışmanlarının Kuzey Kore'yle varılacak herhangi bir nihai anlaşmada Rusya'nın rol oynamasına şiddetle karşı çıkacağı tahmin ediliyor. Rusya'nın gizli önerisi, Kuzey Kore'de kurulacak nükleer enerji santralını Rus hükümetinin işletmesini ve tüm yan ürün ve atıkların Rusya'ya nakledilmesini öngörüyor. Rusya'nın planına göre yoksul Kuzey Kore yeni bir enerji kaynağına kavuşacak, ancak nükleer silah geliştirme riski bertaraf edilecek.