30 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Başkan Trump'ın Senato'da dün devam eden duruşmasında Beyaz Saray ve Cumhuriyetçi Parti'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yeni çıkacak kitabından sızdırılan ve Trump'ın savunmasıyla çelişki yaratan açıklamalarını gözden düşürmek ve Trump'ı hızla aklamak için yoğun çaba harcadığını yazıyor. Habere göre Senato, duruşmanın iki gün boyunca 16 saat sürecek soru-cevap şekildeki aşamasına geçerken Trump, Bolton'a yüklenmeye devam etti. Twitter mesajında Bolton'u ”savaş taciri” olarak tanımlayan Trump, Bolton'un ulusal güvenlik danışmanlığı işi için kendisine ”yalvardığını,” kovulduktan sonra da ”edepsiz ve yalan bir kitap” yazdığını ifade etti. Öte yandan Beyaz Saray, Bolton'un Ukrayna yardımının Biden soruşturmalarının açılması şartına bağlandığı şeklindeki iddiasının yer aldığı kitabın baskısını durdurmak için harekete geçti. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise dünkü duruşma başlamadan önce tanık ifadeleri ve yeni belgelerin dava kapsamına alınmasını engellemek için gereken 51 oyu garantilediğinin sinyalini verdi. Oysa McConnell, bir gün önce kapalı kapılar ardında yaptığı açıklamada yeterli oy sayısına ulaşamadıklarını kaydetmişti.

New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın yeni açıkladığı Ortadoğu barış planıyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Filistin Lideri Mahmut Abbas'ın İsrail'le yan yana kurulacak bir Filistin devleti hayalinin bu planla birlikte hayata geçirilmekten uzaklaştığını kaydeden gazete, Trump'ın planının Filistinliler'i on yıllardır mücadele ettikleri her kazanımdan mahrum bıraktığını yazıyor. Habere göre Trump planı çerçevesinde Doğu Kudüs, kurulması öngörülen Filistin devletinin başkenti olamayacak. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin kaldırılmasını öngörmeyen plan çerçevesinde Filistinliler, kendi sınırları ve güvenliği üzerinde egemen ve tam bağımsız her devlet gibi söz sahibi olamayacak. Gazete, Arap dünyasının suskun kalması, Filistin ekonomisinin darboğazda olması, Filistinliler'in şiddete başvurmadaki isteksizliği ve Amerika'nın taraflı tutumu nedeniyle bundan on yıl önce söz konusu bile olamayacak önerilerin şimdi sınırlı muhalefetle karşılaştığı yorumu yapıyor. Abbas'ın önündeki seçeneklerse şimdi daha kısıtlı. İsrail'i uzun zamandır terörden koruyan güvenlik işbirliğinden çıkmak ya da küresel dikkatleri üzerine çekmek için şiddete yönelmek, Abbas'ın önündeki seçeneklerden bazıları. Ancak gazeteye göre Abbas açısından daha emniyetli bir seçenek, bekle-gör politikasına başvurarak Trump'ın ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun girecekleri seçimleri kaybetmelerini ummak olabilir.

Washington Post ise 3 Şubat'ta Iowa eyaletinde yapılacak ilk ön seçimlerden önce Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın kazandığı ivmenin Demokrat Parti'nin bazı önde gelen liderlerini kaygılandırdığını yazıyor. Habere göre bu Demokratlar, aynı zamanda Sanders karşıtı bir çaba içine girmenin geri tepebileceği korkusu da yaşıyor. Partililerin özel görüşmelerde ifade ettiğine göre Sanders karşıtı bir hareket başlatmaya yönelik en ufak işaret bile bazen kavgacı bir tavır takınabilen Sanders seçmenlerini dışlayabilir ve ön seçim sürecinin ”hileli” olduğunu iddia edenlerin eline koz verebilir. Öte yandan gazeteye göre Temsilciler Meclisi'ndeki birçok ılımlı Demokrat üye, adlarının Sanders'la aynı oy pusulasında yer almasının seçilme olasılıklarını düşüreceği korkusu çekseler de bunu açıkla dile getirmekten çekiniyor. Merkezci Demokratlar ise çok geç olana kadar beklemenin yanlış olduğu ve ilk birkaç ön seçimi kazanması durumunda aşırı sol kanatta yer alan Sanders'ı durdurmanın imkansız olacağını uyarıları yapıyor.