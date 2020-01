30 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın yeni açıkladığı Ortadoğu barış planıyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Filistin Lideri Mahmut Abbas'ın İsrail'le yan yana kurulacak bir Filistin devleti hayalinin bu planla birlikte hayata geçirilmekten uzaklaştığını kaydeden gazete, Trump'ın planının Filistinliler'i on yıllardır mücadele ettikleri her kazanımdan mahrum bıraktığını yazıyor. Habere göre Trump planı çerçevesinde Doğu Kudüs, kurulması öngörülen Filistin devletinin başkenti olamayacak. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinin kaldırılmasını öngörmeyen plan çerçevesinde Filistinliler, kendi sınırları ve güvenliği üzerinde egemen ve tam bağımsız her devlet gibi söz sahibi olamayacak. Gazete, Arap dünyasının suskun kalması, Filistin ekonomisinin darboğazda olması, Filistinliler'in şiddete başvurmadaki isteksizliği ve Amerika'nın taraflı tutumu nedeniyle bundan on yıl önce söz konusu bile olamayacak önerilerin şimdi sınırlı muhalefetle karşılaştığı yorumu yapıyor. Abbas'ın önündeki seçeneklerse şimdi daha kısıtlı. İsrail'i uzun zamandır terörden koruyan güvenlik işbirliğinden çıkmak ya da küresel dikkatleri üzerine çekmek için şiddete yönelmek, Abbas'ın önündeki seçeneklerden bazıları. Ancak gazeteye göre Abbas açısından daha emniyetli bir seçenek, bekle-gör politikasına başvurarak Trump'ın ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun girecekleri seçimleri kaybetmelerini ummak olabilir.