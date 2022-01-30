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30 Ocak Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama

30.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün (30 Ocak 2022 Pazar) Şans Topu çekilişinin sonuçları belli olacak. Şans oyunu severler Şans Topu çekiliş sonuçlarına, haberimizde yer alan linkten erişim sağlayabilir. Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki...

30 Ocak Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama

Şans Topu çekilişini birçok kişi yakından takip ediyor. Bahsi geçen çekiliş Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde yapılıyor. Çekiliş akşam 20.00'da başlıyor. Peki 30 Ocak Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki...

30 Ocak Şans Topu çekiliş sonucu belli oldu mu? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama

30 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU BELLİ OLDU MU?

30 Ocak Şans Topu çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Çekiliş bilindiği üzere 20.00'da başlayacak. Çekilişin sonuçları kısa sürede belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda ise haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçlarına 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' linkinden ulaşabilirsiniz.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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