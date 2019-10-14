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30 saniyede cilde bulaşan mikroorganizmalardan kurtulun

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr.

30 saniyede cilde bulaşan mikroorganizmalardan kurtulun

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Gürcüoğlu, 30 saniye süreyle avuç içleri, parmak araları, parmak uçları, el üstleri dâhil olmak üzere elleri yıkamanın, cilde bulaşan mikroorganizmalardan tamamen uzaklaştıracağını söyledi.
İdeal el yıkamanın nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veren Doruk Sağlık Grubu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Gürcüoğlu, "Tuvalet kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerin sabunla yıkanmasının çocuklar arasında pnömoni ve ishal enfeksiyonunu belirgin şekilde azaltmaktadır. Bol su ve sabunla yapılan iyi bir el yıkama işlemi, özellikle toplu yaşanan ortamlarda, kreşler, okullar, camiler ve benzeri ortamlarda salgınlara yol açan ishal, grip, nezle gibi birçok bulaşıcı hastalıklardan da korunmamızı sağlar” dedi.
Günlük aktiviteler sırasında kirlenen ellerin temizliği için, su ve antimikrobiyal olmayan katı veya sıvı sabun ile yaklaşık 30 saniye süreyle avuç içleri, parmak araları, parmak uçları, el üstleri dâhil olmak üzere elleri yıkamanın, cilde bulaşan mikroorganizmaların ciltten tamamen uzaklaştıracağını ifade eden Gürcüoğlu, "Dişlerimizi fırçalamadan önce, yemeklerden önce ve sonra, tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra, çocuk bezi değiştirdikten sonra, hapşırdıktan ve öksürdükten sonra, çöplere dokunduktan sonra, dışarıdan eve girdikten sonra, el temasını gerektiren alışveriş, tokalaşma, toplu taşıma araçlarını kullanma, para alıp verme sonrasında, kedi, köpek ve tüm diğer hayvanlarla ve yemekleri ile temas ettikten sonra mutlaka ellerimizi yıkamalıyız" diye uyardı.

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