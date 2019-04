30. SEEPAG Konferansı

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, terör suçlarının sadece Türkiye'yi ilgilendiren suçlar olmadığını belirterek, "Her ne kadar bu terör örgütlerinin direkt muhatabı Türkiye olsa da, ülkemizin bu suçlarla mücadele konusunda uluslararası boyutta da bir desteğe ihtiyacı vardır. Tüm ülkelerin bu desteğe ihtiyacı vardır. Terör örgütleri, sadece bulundukları ülkeleri hedef alan örgütler değildir. Tüm dünyaya tehdittir. Bu alandaki iş birliğinin çok önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Günümüzde sınır aşan suçlara bakıldığında artık suç gruplarının yeni yöntem ve usuller kullanarak birçok suç işlediğine şahit olunduğuna işaret eden Öner, "Başta terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı ile insan ticareti suçları olmak üzere son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte siber suçlar da giderek dünyada yaygınlık kazanmıştır. Ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit eden boyutlara ulaşan bu suçlarla mücadelede ülkeler arası iş birliği kaçınılmaz bir gerekliliktir." diye konuştu.

- "Bu alanda iş birliği çok önemli"

Örgütlü biçimde işlenen suçların tüm dünyada kazandığı artış eğilimi ile ülkelerin bu sorunla mücadeleye verdikleri önem doğrultusunda organize suçlarla mücadelenin Türkiye için de öncelikli bir konu olduğunu belirten Öner, şöyle konuştu:

"Sınır aşan suçların en başında yer alan terörizm, tüm uluslara ve tüm insanlara yönelik ve her an her yerde karşımıza çıkabilecek bir suçtur. Malumunuz ülkemiz, terörizmle uzun bir süreden beri mücadele eden bir ülkedir. Bu konularda Türkiye, birçok tecrübe edinmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra karşılaştığımız FETÖ terör örgütü ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütü ile ülkemiz ciddi bir mücadele verdi.