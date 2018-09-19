30 squat yapana bedava bilet

Moskova'daki bilet makinaları, önünde 30 kez eğilip kalkınca yolcuya bedava bilet veriyor. Spora teşvik için yapılan bu kampanya, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Bir kişinin bu bilet makinasının önünde 30 kez eğilip kalktığı ve sonunda biletini aldığı anlar kamerayla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.
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