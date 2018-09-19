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30 squat yapana bedava bilet

İLGİNÇ HABERLER  | 19.09.2018 10:22 | Son Güncelleme

Moskova metrosunda sağlıklı yaşama teşvik için yapılan bir uygulama ilgi gördü. 30 squat yapan herkese 1 bilet veren uygulama, sosyal medya gündeminde de geniş yer buldu.

Moskova'daki bilet makinaları, önünde 30 kez eğilip kalkınca yolcuya bedava bilet veriyor. Spora teşvik için yapılan bu kampanya, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Bir kişinin bu bilet makinasının önünde 30 kez eğilip kalktığı ve sonunda biletini aldığı anlar kamerayla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

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Mosova metosu squat bilet

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