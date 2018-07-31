30 Temmuz reyting sonuçları: Günün birincisi kim? Ege'nin Hamsisi, Yaparsın Aşkım, Mısır'ın Tanrıları, 300 Spartalı...

30 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün gece ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisi izlendi, kim birinci oldu? 30 Temmuz Pazartesi günü, TRT 1'de yayınlanan Ege'nin Hamsisi dışında bir dizi yoktu. Diğer kanallarda yarışma programları ve yabancı sinemalar yer alıyordu. Atv'de Kim Milyonler Olmak İster, Fox TV'de Yaparsın Aşkım ve Kanal D'de Şöhret Kafası adlı yarışmalar, reyting için yarıştılar. Yabancı sinema olarak ise 300 Spartalı ile Mısır Tanrıları adlı filmler ekrana geldi. Peki en çok hangisi izlendi? 30 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı vakit haberimizde anında paylaşacağız.

30 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre 29 Temmuz Pazar günü Elimi Bırakma adlı dizi birinci sırada yer aldı. Bu yapımı takip eden ise Yaparsın Aşkım adlı yarışma programı ve Dondurmam Gaymak adlı yerli film ile Görevimiz Tehlike 5 adlı yabancı sinema takip etti.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.