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30 Temmuz reyting sonuçları: Günün birincisi kim? Ege'nin Hamsisi, Yaparsın Aşkım, Mısır'ın Tanrıları, 300 Spartalı...

DİZİ HABERLERİ  | 31.07.2018 07:44 | Son Güncelleme

30 Temmuz reyting sonuçları belli oldu mu merak ediliyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisi izlendi, günün birincisi kim oldu? 30 Temmuz Pazartesi günü, ekranın tek dizisi TRT 1'deki Ege'nin Hamsisi idi. Onun dışında Şöhret kafası, Kim Milyoner Olmak İster, Yaparsın Aşkım adlı yarışma programları ile 300 Spartalı ve Mısır'ın Tanrıları adlı yabancı sinema yer aldı. Peki bunların arasında kim birinci oldu? İşte 30 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları...

30 Temmuz reyting sonuçları: Günün birincisi kim? Ege'nin Hamsisi, Yaparsın Aşkım, Mısır'ın Tanrıları, 300 Spartalı...

30 Temmuz reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün gece ekrana gelen yapımlar arasından en çok hangisi izlendi, kim birinci oldu? 30 Temmuz Pazartesi günü, TRT 1'de yayınlanan Ege'nin Hamsisi dışında bir dizi yoktu. Diğer kanallarda yarışma programları ve yabancı sinemalar yer alıyordu. Atv'de Kim Milyonler Olmak İster, Fox TV'de Yaparsın Aşkım ve Kanal D'de Şöhret Kafası adlı yarışmalar, reyting için yarıştılar. Yabancı sinema olarak ise 300 Spartalı ile Mısır Tanrıları adlı filmler ekrana geldi. Peki en çok hangisi izlendi? 30 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı vakit haberimizde anında paylaşacağız.

30 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre 29 Temmuz Pazar günü Elimi Bırakma adlı dizi birinci sırada yer aldı. Bu yapımı takip eden ise Yaparsın Aşkım adlı yarışma programı ve Dondurmam Gaymak adlı yerli film ile Görevimiz Tehlike 5 adlı yabancı sinema takip etti.

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REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; “herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı” şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.

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