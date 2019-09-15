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30 tonluk 2 biçerdöveri halat çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:44 | Son Güncelleme

Ankara'da 'World Strongman Federasyonu (WSF) Güç Festivali' kapsamında dünyanın en güçlü adamları gösteri yaptı.

Ankara'da 'World Strongman Federasyonu (WSF) Güç Festivali' kapsamında dünyanın en güçlü adamları gösteri yaptı. 30 tonluk 2 biçerdöveri halat yardımıyla çeken Türk sporcu Barbaros Serdar Boran ve Ukraynalı Roman Gavrusik vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenip, büyük bir beğeni topladı.
Başkentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen güç festivali kapsamında, Strongman yarışları kapsamında dünya şampiyonlukları bulunan Barbaros Serdar Boran, Ukraynalı Roman Gavrusik’in de aralarında bulunduğu dünyanın en güçlü adamları güçlerini gösterdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin ikinci gününde, dün 7,5 tonluk TIR'ları iple çeken Barbaros Serdar Boran ve Roman Gavrusik bir kez daha sahne aldı. İki sporcu, arka arkaya bağlı toplamda 30 tonluk 2 biçerdöveri, 30 metrelik parkurda çekti. Bellerine bağlanan halatla, yere monte edilen iskeleden ilerleyerek, büyük çaba sarf eden iki sporcu, biçerdöverleri bitiş çizgisine kadar çekmeyi başardı. Görenleri hayrete düşüren iki sporcu, ilgiyle izlendi büyük beğeni topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kaan Ulu Anons
-Genel detaylar
-Sporculardan detaylar
- Sporcuların biçer döveri iple çekmesi

Haber: Kaan ULU- Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ - ANKARA -DHA

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30 tonluk 2 biçerdöveri iple çektiler30 tonluk 2 biçerdöveri iple çektiler
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