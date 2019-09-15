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30 tonluk 2 biçerdöveri iple çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:58 | Son Güncelleme

ANKARA'da 'World Strongman Federasyonu (WSF) Güç Festivali' kapsamında dünyanın en güçlü adamları gösteri yaptı. 30 tonluk 2 biçerdöveri halat yardımıyla çeken Türk sporcu Barbaros Serdar Boran ve Ukraynalı Roman Gavrusik ilgiyle izlendi.

Kaan ULU-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 'World Strongman Federasyonu (WSF) Güç Festivali' kapsamında dünyanın en güçlü adamları gösteri yaptı. 30 tonluk 2 biçerdöveri halat yardımıyla çeken Türk sporcu Barbaros Serdar Boran ve Ukraynalı Roman Gavrusik ilgiyle izlendi.

Başkent'te bir alışveriş merkezinde düzenlenen güç festivalinde, 'Strongman' yarışları kapsamında Dünya şampiyonlukları bulunan Barbaros Serdar Boran ve Ukraynalı Roman Gavrusik’in de aralarında bulunduğu dünyanın en güçlü adamları güçlerini gösterdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin ikinci gününde, dün 7,5 tonluk TIR'ları iple çeken Barbaros Serdar Boran ve Roman Gavrusik bir kez daha sahne aldı. İki sporcu, arka arkaya bağlı toplamda 30 tonluk 2 biçerdöveri, 30 metrelik parkurda çekti. Bellerine bağlanan halatla, yere monte edilen iskeleden ilerleyerek, büyük çaba sarf eden iki sporcu, biçerdöverleri bitiş çizgisine kadar çekmeyi başardı.

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