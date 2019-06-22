30 ülkeden turizm acentası yetkilileri Tokat'ı gezdi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta 30 ülkeden 60 yabancı tur operatörünün katılımı ile ‘Eko-Turizm İnfo’ programı başlatıldı. Program kapsamında yabancı tur operatörleri, kentin turistik mekanlarını gezerek kiraz topladı.

Kent merkezine dün gelen 30 ülken 60 yabancı tur operatörü, Turizm İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Tokat’taki tarihi, turistik yerleri gezdi. Tokat’ta turizmin gelişmesi amacıyla tur operatörleri ile ikili görüşmeler yapıldı. Yabancı turizm operatörleri şehri de yakından tanımak için organize edilen gezi etkinliğinde kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösterilen Ballıca Mağarası'nı ziyaret etti. Kafile, Ballıca Mağarası gezisinin ardından ilçede bulunan 1170 hektar toplam koruma alanına sahip olan ve 73 hektar kuru, 201 hektar sulu olmak üzere 274 hektar olan, göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve 108 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı gezerek fotoğrafladı. Ayrıca katılımcılar, Kazova bölgesinde dalından kiraz topladı.

Tur operatörü Hakan Türkol, "Türkiye'de ekonomi ve gastoromani anlamında bir proje oluşturmak anlamında Tokat odaklı geziler ve iş görüşmeleri organize ediyoruz. Yaklaşık 30 ülkeden acentaler buraya davet edilerek sayın valimizde katkılarıyla Türkiye'nin tanımını yapıyoruz" dedi.

6 aylık bir çalışma sonrasında projenin hayata geçirildiğini belirten Tokat Kültür Turizm İl Müdürü Adem Çakır, "Ülkemizde turizm desterasyonlarının çeşitlendirilmesi amacıyla, ilimizdeki güçlü tarım sektörünün turizm ile destekleyerek, hem turizm hem de tarımın birbirini besleyecek bir alan olarak gördük” dedi.

Yabancı ziyaretçiler de Tokat'ta olmaktan dolay mutlu olduklarını, tarihi ve doğal güzellikleri ile güzel bir şehir olduğunu dile getirdi.