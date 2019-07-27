30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen "30'uncu Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali" kapsamında şarkıcı Kıraç sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranları Kıraç'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Kıraç, izleyenleri coşturdu.

Kıraç, başta "Ayşem", "Zaman" ve "Senden Başka" olmak üzere birçok şarkısını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Kıraç'a Devrek Bastonu hediye etti.

Konser, havai fişek gösterileri ile sona erdi.

