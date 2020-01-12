30. Uluslararası Doha Kitap Fuarı'nda Türk Kültür Sempozyumu

Öğretim Üyesi Akil ise Osmanlı devletinin doğuşu, Avrupa'da yayılması ve vakıf, medrese ve darüşşifa gibi kurumlar inşa ederek medeniyetin insani boyutuna gösterdiği özenle ilgili bilgi verdi.

Kültürler arasında yakınlaşma ve bilgi naklinde Türkçe-Arapça tercüme faaliyetinin önemli olduğunu vurgulayan Özer, "Türk Kültür Bakanlığı, Arapçadan Türkçeye çevrilmek üzere 250 kitap belirledi, şu ana kadar bunlardan 150'si tercüme edildi." dedi.

Büyükelçi Özer, burada yaptığı konuşmada, dil öğrenme ve tercümeler kanalıyla oluşan kültürel alışverişin önemine işaret etti.

Otuzun üzerinde Arap ve yabancı ülkeden yayınevinin katıldığı fuarda kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen sempozyuma Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer, Katar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi İbrahim Ethemoğlu ile Tarih Öğretim Üyesi Mustafa Akil katıldı.

Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Düşünmüyor musunuz" temasıyla düzenlenen ve 8 Ocak'ta başlayan kitap fuarı bugün de devam etti.

Türkiye ile Katar arasında sadece resmi düzeyde değil halk bazında da uzun tarihi ilişkiler olduğundan bahseden Ethemoğlu da "Türkler 7. yüzyılda İslam dinine girmeye başladıklarında İslam ülkelerinden çok etkilendiler ve Arapça öğrenmeye çalıştılar, meâl çalışmalarına ağırlık verdiler. Bu, Türkler ile Araplar arasında yakınlaşmayı kolaylaştıran bir unsur oldu." diye konuştu.

Katar Kültür Bakanı Salah bin Ganim el-Ali ise bu yılki fuarın sadece kitap alışverişinin yapıldığı bir yer değil düşünce mekanı olmasına çabaladıklarını kaydetti.

Fuarın 18 Ocak'ta sona ermesi bekleniyor.

