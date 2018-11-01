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30 yaş altı en zenginler açıklandı!

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 15:27 | Son Güncelleme

İngiliz Heat dergisi İngiltere'nin 30 yaş ve altındaki en zengin ünlüleri sıraladı. Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin ünlüleri listesinde birinci sıraya yerleşti. 30 yaşındaki şarkıcı Adele, mal varlığını 132 milyon sterlinden 147,5 milyon sterline çıkararak listenin birinci sırasını kaptı.

Geçen yaz dünya turnesini sona erdirdikten sonra oğluyla zaman geçirebilmek için konserlere ara vereceğini açıklayan Adele, 2017 yılında albüm satışından 9 milyon sterlin, turneden de 42 milyon sterlin elde etti.

İngiltere'nin 30 yaş altı en zengin ünlüleri açıklandı

1 / 28

Spencer Matthews

Spencer Matthews
Yaşı: 29 Serveti:4.5 milyon sterlin
2 / 28

John Boyega, Daisy Ridley

John Boyega, Daisy Ridley
Yaşları: 26 Serveti:4.6 milyon sterlin
3 / 28

Rylan Clark-Neal

Rylan Clark-Neal
Yaşı: 30 Serveti:4.8 milyon sterlin
4 / 28

Sam Faiers

Sam Faiers
Yaşı: 27 Serveti:5.2 milyon sterlin
5 / 28

The 1975

The 1975
Serveti: 5.3 milyon sterlin
6 / 28

Sophie Turner, Joey Essex

Sophie Turner, Joey Essex
Yaşları: 22 Serveti: 8 6 milyon sterlin
7 / 28

Lily Cole

Lily Cole
Yaşı: 30 Serveti: 7 milyon sterlin
8 / 28

Dev Patel

Dev Patel
Yaşı: 28 Serveti: 7.2 milyon sterlin
9 / 28

Nicholas Hoult

Nicholas Hoult
Yaşı: 28 Serveti: 8 milyon sterlin
10 / 28

Jack Whitehall

Jack Whitehall
Yaşı: 30 Serveti: 8.5 milyon sterlin
11 / 28

The xx

The xx
Serveti: 9 milyon sterlin
12 / 28

Jessie J

Jessie J
Yaşı: 30 Serveti: 11.2 milyon sterlin
13 / 28

Rita Ora

Rita Ora
Yaşı: 27 Serveti: 12 milyon sterlin
14 / 28

Winston Marshall

Winston Marshall
Yaşı: 30 Serveti: 16 milyon sterlin
15 / 28

Cara Delevingne

Cara Delevingne
Yaşı: 26 Serveti: 18 milyon sterlin
16 / 28

Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson
Yaşı: 28 Serveti: 19 milyon sterlin
17 / 28

Sam Smith

Sam Smith
Yaşı: 26 Serveti: 26 milyon sterlin
18 / 28

Rupert Grint

Rupert Grint
Yaşı: 30 Serveti: 33 milyon sterlin
19 / 28

Zayn Malik

Zayn Malik
Yaşı: 25 Serveti: 37 milyon sterlin
20 / 28

Liam Payne

Liam Payne
Yaşı: 25 Serveti: 43 milyon sterlin
21 / 28

Louis Tomlinson

Louis Tomlinson
Yaşı: 26 Serveti: 44 milyon sterlin
22 / 28

Niall Horan

Niall Horan
Yaşı: 25 Serveti: 46 milyon sterlin
23 / 28

Little Mix

Little Mix
Serveti: 48 milyon sterlin
24 / 28

Emma Watson

Emma Watson
Yaşı: 28 Serveti: 55 milyon sterlin
25 / 28

Harry Styles

Harry Styles
Yaşı: 24 Serveti: 58 milyon sterlin
26 / 28

Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe
Yaşı: 29 Serveti: 87 milyon sterlin
27 / 28

Ed Sheeran

Ed Sheeran
Yaşı: 27 Serveti: 94 milyon sterlin
28 / 28

Adele

Adele
Yaşı: 30 Serveti: 147 milyon sterlin
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Genç ingiltere En zenginler adele

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