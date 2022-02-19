30 yaş altı kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler dikkat: Bu durumu sık sık yaşıyorsanız tehlike altındasınız!

Geceler çok fazla tuvalete kalkmaya başladıysanız bir doktora gitseniz iyi olur. Noktüri, geceleri aşırı idrara çıkma için kullanılan tıbbi terimdir.

NOKTÜRİ NEDİR?

Noktüri, gece idrar yapma ihtiyacı ile bir veya daha fazla uyanmayı ifade eder. Gece; susuzluk, yüksek ses, endişe ve ağrı nedeniyle uyandığınızda tuvalete gidiyorsanız bu noktüri olarak adlandırılmaz. Sabah kalktığınızda ilk iş olarak tuvalete gidiyorsanız bu da noktüri değildir.

YAŞAM KALİTENİZİ ETKİLER

Gece bir kez idrar hissi ile uyanmak sık görülür ve genellikle rahatsız edici değildir. Fakat düzenli olarak gecede iki veya daha fazla uyanıyorsanız bu sizin yaşam kalitenizi ve genel sağlığınızı etkiler. Gece ne kadar çok kalkarsanız o oranda etkilenirsiniz.

Noktüri uykunuzu böler ve gün içinde daha yorgun olmanıza sebep olabilir. Bu da işe konsantre olmanızı ve günlük aktivitelerinizi zorlaştırır. Düşük enerji seviyeniz sosyal yaşantınızı etkileyecektir gece işemesi olarak bilinse de gece vardiyasında çalışan ve gündüz uyuyan kişilerde gün içerisinde meydana gelebilir.

30 YAŞ ALTI KADINLAR İLE 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER DİKKAT

Noktüri, hem kadın hem de erkekleri etkiler ve yaş arttıkça görülme sıklığı artar. 30 yaş altı yetişkinlerde kadınlar daha çok Noktüriden mustaripken 50 yaş üzerinde daha sıklıkla erkekleri etkiler. 60 yaş üstünde hem kadın hem de erkeklerde noktüriden etkilenme hızla artar ve benzerdir.

NOKTÜRİDEN KAÇINMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Genel hayat tarzı değişiklikleri semptomlarınızı düzeltmenize yardımcı olur ve hayat kalitenizi yükseltir: