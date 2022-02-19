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30 yaş altı kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler dikkat: Bu durumu sık sık yaşıyorsanız tehlike altındasınız!

19.02.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geceleri çok sık tuvalete kalkamaya başlamış olabilir misiniz? Bunun rutin ve gün içinde çok fazla sıvı tükettiğiniz için yaşadığınızı düşünerek geçiştirebilirsiniz. Ancak, doktorlar öyle demiyor! Geceleri çok fazla tuvalete gitmeye başlamanız sağlığınız hakkında önemli bir belirti.

30 yaş altı kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler dikkat: Bu durumu sık sık yaşıyorsanız tehlike altındasınız!

Geceler çok fazla tuvalete kalkmaya başladıysanız bir doktora gitseniz iyi olur. Noktüri, geceleri aşırı idrara çıkma için kullanılan tıbbi terimdir.

NOKTÜRİ NEDİR?

Noktüri, gece idrar yapma ihtiyacı ile bir veya daha fazla uyanmayı ifade eder. Gece; susuzluk, yüksek ses, endişe ve ağrı nedeniyle uyandığınızda tuvalete gidiyorsanız bu noktüri olarak adlandırılmaz. Sabah kalktığınızda ilk iş olarak tuvalete gidiyorsanız bu da noktüri değildir.

YAŞAM KALİTENİZİ ETKİLER

Gece bir kez idrar hissi ile uyanmak sık görülür ve genellikle rahatsız edici değildir. Fakat düzenli olarak gecede iki veya daha fazla uyanıyorsanız bu sizin yaşam kalitenizi ve genel sağlığınızı etkiler. Gece ne kadar çok kalkarsanız o oranda etkilenirsiniz.

Noktüri uykunuzu böler ve gün içinde daha yorgun olmanıza sebep olabilir. Bu da işe konsantre olmanızı ve günlük aktivitelerinizi zorlaştırır. Düşük enerji seviyeniz sosyal yaşantınızı etkileyecektir gece işemesi olarak bilinse de gece vardiyasında çalışan ve gündüz uyuyan kişilerde gün içerisinde meydana gelebilir.

30 YAŞ ALTI KADINLAR İLE 50 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLER DİKKAT

Noktüri, hem kadın hem de erkekleri etkiler ve yaş arttıkça görülme sıklığı artar. 30 yaş altı yetişkinlerde kadınlar daha çok Noktüriden mustaripken 50 yaş üzerinde daha sıklıkla erkekleri etkiler. 60 yaş üstünde hem kadın hem de erkeklerde noktüriden etkilenme hızla artar ve benzerdir.

NOKTÜRİDEN KAÇINMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Genel hayat tarzı değişiklikleri semptomlarınızı düzeltmenize yardımcı olur ve hayat kalitenizi yükseltir:

  • İyi uyku alışkanlığınızı koruyun: Haftanın yedi günü aynı saatlerde uyuyun ve aynı saatlerde uyanın, bir sonraki günde aktif ve uyanık olacak kadar uyuyun. Eğer daha uzun veya daha az yatakta kalırsanız uyku kaliteniz bozulur, gün içinde uyuklamaktan kaçının, uygun ısıya sahip, gürültü ve rahatsız edici ışığın olmadığı bir ortamda uyuyun.
  • Gece idrar hissi ile uyanmamak için akşam üzeri ve akşam saatlerinde daha az sıvı tüketin.
  • Günde en az 1-1.5 litre su tüketin ve daha fazla su içmeniz için doktorunuza danışın.
  • Alkol ve kafein tüketimini azaltın çünkü bunlar idrar miktarınızı arttırır ve mesanenizi uyarabilir. Dekafeinize oldukları belirtilmelerine rağmen çay ve kahve gibi bazı içecekler de az miktarda olsa bile kafein içerebilirler.
  • Yatmadan önce ağır yemeklerden kaçının. Belli gıdalar noktürinizi daha kötüleştirebilir. Öncelikle akşam baharatların ve çikolatanın azaltılması, yardımcı olabilir.
  • Sigara içmekten kaçının çünkü nikotin uyarıcıdır ve uykunuzu etkileyebilir.
  • Ani idrar hissi duyduğunuzda doktorunuzun önerisi ile daha uzun süre idrarınızı tutabilmek için kendinizi cesaretlendirin. Bu daha çok idrar tutabilmek için mesanenizi eğitecek ve dolayısı ile daha az sıklıkta idrar yapmanıza yol açacaktır.
  • Bacak ve bileklerinizdeki şişlikleri azaltınız. Gün içinde vücudunuzdaki sıvı bacaklardan aşağı doğru şişliğe neden olur. Bu durum periferal ödem olarak adlandırılır. Yatar pozisyonda ya da birkaç saat ayaklarınızın yukarı kaldırılması ile sıvı böbreklere döner. Bu sıvı idrar ile vücuttan atılır. Eğer bu olay gece gerçekleşirse noktüri ortaya çıkar. Öğleden sora uzanmanız ya da ayaklarınızı yukarı doğru kaldırmanız gece daha uzun saatler kesintisiz uyumanıza imkân verir.
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