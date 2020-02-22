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30 yaş farkı mutluluklarına engel olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 11:25 | Son Güncelleme

Ünlü çift, tam bir aydır minik bebekleriyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.

2018 yılında evlenen ünlü çift, aralarındaki 30 yıllık yaş farkının mutluluklarına engel olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Çift,minik kızlarıyla birlikte plajda mutluluk tablosu çizdi.

Tina Kunakey

2018 yılında evlenen Fransız oyuncu Vinvent Cassel ile model ve oyuncu Tina Kunakey, ocak ayından bu yana Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde tatilin keyfini çıkarıyor.
52 yaşındaki Cassel ile 22 yaşındaki Kunakey, dün de geçen yıl dünyaya gelen kızları Amazonie ile birlikte plajda vakit geçirdi.
Bir dönem "dünyanın en güzel kadını" olarak nitelendirilen İtalyan oyuncu Monica Bellucci ile evliliğinden iki tane kızı daha bulunan Vincent Cassel, eşi Tina yüzerken kızını kucağına alıp denize gitti.
Minik kızının başına güneş geçmemesi için şapkasını da eksik etmeyen Cassel, kızını önce yavaş yavaş denize alıştırdı.
Sonra da kendi kontrolü altında dalgalarla oynamasına izin verdi.
Minik Amazonie'nin denizden keyif aldığı dikkat çekti. Bir süre kızının dalgalarla oynamasını seyreden Cassel, daha sonra onu havluya sarıp annesine verdi.
Tina Kunakey ve Vincent Cassel daha sonra kızlarını da yanlarına alarak güneşlenmek için kumlara uzandı.
Anne ve babası güneşlenirken Amazonie'nin de dikkatle etrafını incelemesi dikkatlerden kaçmadı.
Tina Kunakey ise eşi kızıyla ilgilenirken bir süre yüzdü.
Sonra da kumsalda durup uzun süre etrafı seyretti.
Bu sırada ona bir arkadaşı eşlik etti.
Vincent Cassel ile Tina Kunakey, 2020'nin ilk ayından bu yana Rio de Janeiro'da bulunuyor.
Çift, bazen plajda yüzüp güneşlenirken bazen de kentin sokaklarında gezintiye çıktıklarında objektiflere takılıyor.
Kunakey ve Cassel, aralarındaki uyumla, 30 yaş farkın mutluluğa engel olmadığını gözler önüne seriyor.
Tina Kunakey kimdir?
Manken Tina Kunakey ve Vincent Cassel evlendi. Ünlü aktör Vincent Cassel kendisinden 30 yaş küçük manken Tina Kunakey ile evlenerek dünya magazininde en çok konuşulan haberler arasına girdi. Peki, Tina Kunakey kaç yaşında, nerelidir?
22 yaşındaki Tina Kunakey, mankenlik yapmaktadır ve Fransa’da doğmuştur.
2016 yılında Biarritz sayfiye beldesinde tanışan Vincent Cassel ile Tina Kunakey 30 yaş farkına rağmen büyük bir aşk yaşadıklarını her fırsatta anlatıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Tina Kunakey, Vincent Cassel,

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