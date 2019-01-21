30 Yaş sonrası 4 kadından 1'inde görülüyor

Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Emrah Yakut, kadınlarda idrar kaçırma ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

KADINLARDA ÖZGÜVEN PROBLEMLERİNE NEDEN OLUYOR

İdrar kaçırma, belirli bir nedeni olmaksızın veya karın iç basıncını artırabilecek aktivitelerle aralıklı ya da sürekli olarak ve değişen şiddetlerde idrarın kontrol edilememesi şikayeti ile ortaya çıkmaktadır. Özellikle kadınların günlük hayatını etkileyen bu sorun, idrarı tutamama hissiyle kendine güvensizlik meydana getirir ve koruyucu ped veya bez kullanma zorunluluğu ile sosyal aktivitelerde kısıtlamaya neden olabilir.

3O YAŞ SONRASINA ÖZELLİKLE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

İdrar kaçırma özellikle menopoz sonrası dönemde ve doğum yapma sayısı fazla kadınlarda görülmektedir. Ülkemizde 30 yaşını geçen her dört kadından birinde görülebilen ciddi ve yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Stres tipi idrar kaçırmada, artan karın içi basıncını mesane büzücü kaslar karşılayamaz ve öksürme, hapşırma, ağır bir şey kaldırma, egzersiz yapma durumunda istemsiz idrar kaçırma görülür.