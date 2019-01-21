30 Yaş sonrası 4 kadından 1'inde görülüyor

Memorial Ankara Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Op. Dr. Emrah Yakut, kadınlarda idrar kaçırma ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.
KADINLARDA ÖZGÜVEN PROBLEMLERİNE NEDEN OLUYOR
İdrar kaçırma, belirli bir nedeni olmaksızın veya karın iç basıncını artırabilecek aktivitelerle aralıklı ya da sürekli olarak ve değişen şiddetlerde idrarın kontrol edilememesi şikayeti ile ortaya çıkmaktadır. Özellikle kadınların günlük hayatını etkileyen bu sorun, idrarı tutamama hissiyle kendine güvensizlik meydana getirir ve koruyucu ped veya bez kullanma zorunluluğu ile sosyal aktivitelerde kısıtlamaya neden olabilir.
3O YAŞ SONRASINA ÖZELLİKLE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR
İdrar kaçırma özellikle menopoz sonrası dönemde ve doğum yapma sayısı fazla kadınlarda görülmektedir. Ülkemizde 30 yaşını geçen her dört kadından birinde görülebilen ciddi ve yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Stres tipi idrar kaçırmada, artan karın içi basıncını mesane büzücü kaslar karşılayamaz ve öksürme, hapşırma, ağır bir şey kaldırma, egzersiz yapma durumunda istemsiz idrar kaçırma görülür.
Aniden gelen idrar yapma hissi sonrası tuvalete yetişemeden idrar kaçırma durumu sıkışma tipi idrar kaçırmadır. Stres tipi ve sıkışma tipinin bir arada görüldüğü durumlar karma tip idrar kaçırma, idrar torbasının tam boşaltılamaması sonucu damlama tarzında sürekli idrar kaçırma durumu da taşma tipi idrar kaçırma olarak adlandırılır.
SORUNUN KAYNAĞININ BELİRLENMESİ ÖNEMLİ
İdrar yolu enfeksiyonu, kabızlık, aşırı sıvı tüketimi, bazı ilaçların kullanımı gibi durumlar geçici idrar kaçırmaya sebep olmaktadır. Aşırı kilo, ailesel geçiş, hamilelik ve çocuk doğurma, rahmin alınması, parkinson, multipl skleroz gibi bazı nörolojik hastalıklar da kalıcı idrar kaçırmaya sebep olabilecek risk faktörlerindendir.
MUTLAKA UZMAN YARDIMI ALINMALI
Fiziki muayene, karın muayenesi ve nörolojik inceleme, sorgulama formları (idrar kaçırma durumu, tipi, günlük yaşamı ne kadar etkilediği gibi sorularla şikayetin boyutu sorgulanır) ve ürodinami, ultrason gibi yöntemlerle teşhisi konulan idrar kaçırma sorunun tedavisi mümkündür.
Mesane egzersizleri, programlı işeme, sıvı diyet ve yaşamsal alışkanlık düzenlemeleri, pelvik taban egzersizleri ve elektriksel uyarılar içeren davranış tedavilerinin yanı sıra; mesanede idrar tutma kabiliyetini artıracak ilaç tedavileri de mevcuttur. Botoks uygulaması, tıkayıcı materyal kullanımı ve sakral sinir uyarımı gibi girişimsel yöntemler de idrar kaçırma sorununda kullanılmaktadır. Düşük gerilimli askı, mesane büzücü kasları yukarı kaldırma, yapay idrar kaçırma kontrol sistemi gibi cerrahi tedaviler de uygulanabilmektedir.
ZAYIF PELVİK TABAN KASLARINIZI GÜÇLENDİRİN
Kadınlarda idrar kaçırmanın temel nedenlerinden biri pelvik taban kaslarının zayıflığıdır. Alt idrar yolu organlarını destekleyen bu kaslar güçlü olduğunda, idrar yolunu idrar yapma zamanı gelinceye kadar kapalı tutar. Pelvik taban kaslarının zayıflığı durumunda, karın iç basıncını artıracak durumlar, idrar yolunun açılıp idrar kaçırmasına yol açar. Kadınlar pelvik taban kaslarını güçlendirmek için mutlaka uzmana danışmalıdır. Düzenli egzersizle idrar kaçırma probleminden kurtulmak mümkün olabilmektedir.
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