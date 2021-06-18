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30 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak? 30 yaşa aşı sırası ne zaman gelir?

18.06.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz seneden bu yana etkisini sürdüren koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama süreci sürüyor. Aşı tedariğinin artmasıyla beraber aşılama sürecinde büyük bir hızlanma yaşandı. Pazartesi günü 40 yaş üstü vatandaşların aşılama süreci başlamıştı. SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile memurların da aşılanmasına başlandı. Peki 30 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak? 30 yaşa aşı sırası ne zaman gelir? İşte yanıtı...

30 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak? 30 yaşa aşı sırası ne zaman gelir?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor Aşı tedariği ile aşı sayısının çoğalmasının ardından uygulamada önemli bir hızlanma yaşandı. 40 yaş üstü vatandaşların aşılama sürecinin başladığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile memurların da aşılanmasına başlandı. Peki 30 yaş ve üstü ne zaman aşılanacak?

30 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Geçtiğimiz yıldan bu yana süren koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Bugüne dek milyonlarca vatandaş ilk ve ikinci doz aşılarını oldu. 40 yaş üstü aşılama süreci hafta başında başlamıştı. SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar, işçiler ve memurların da aşı olabileceği duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından 16 Haziran akşamı Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni bir açıklamada daha bulundu. Koca, yayınladığı video ile "Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz." şeklinde konuştu.

30 yaş üstü vatandaşların hangi tarihte aşılanacağı henüz netleşmedi. Ancak Haziran ayının sonlarına doğru 30 yaş için takvimin de belirlenmesi beklenmekte.

Bakan Fahrettin Koca, dün gece saatlerinde Twitter hesabından aşılama süreciyle ilgili şu paylaşımı yaptı;

"Bugün 1,5 Milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 Bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler."

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