30 yaşında 80 ülke gezdi, 15 bin sayfadan fazla yazı kaleme aldı

Eskiden risk analisti olarak çalışan Deniz Pehlivan, ’bir hayalin peşinde’ koşmak fikriyle işini bıraktı ve sırt çantasıyla tam 80 ülke gezdi. Seyahatleriyle ilgili 15 bin sayfadan fazla yazı kaleme alan ve 250 binden fazla kişi tarafından takip edilen gezgin, bu yıl içinde 9 ülkeyi daha gezmeyi planlıyor.

Fethiye’de doğup büyüyen Deniz Pehlivan’ın 80 ülkeye uzanan macerası bundan 10 yıl önce bir hayalin peşinde sırt çantasıyla çıktığı yolculukla başladı. Aldığı tek bir intrerrail bileti sayesinde Avrupa’nın 30’dan fazla ülkesini dolaşarak seyahat etmeye başlayan Deniz; 1 Mayıs’ta Küba’da devrim meydanında bulundu, Fas’ta Bedeviler ile gezerek ve çölde uyudu, İran’da eskiden ölülerin akbabalara atıldıkları yerleri gezdi ve Loas’ta filler ile yüzdü. Bir ülkeden ayrılmadan bir sonraki rotasını çizen gezgin, bu yıl içinde Yeni Zelanda, Avustralya, Kenya, Tanzanya, Meksika, Küba, Peru, Nepal ve Şili’i olmak üzere 9 ülkeyi daha gezecek.

Seyahatleriyle ilgili 15 binden fazla yazı kaleme aldı

Deniz Pehlivan, seyahat ederken inceleyecek Türkçe kaynak bulamadığı ve mevcut kaynakların da rehberden ziyade anılara yer vermesi nedeniyle, gittiği şehirlerdeki gezi önerilerini en pratik hâliyle paylaşma kararı aldı. Birhayalinpesinde.com’da 15 bin sayfadan fazla içerik oluşturan gezgin, hazırladığı ekonomik gezi rehberleriyle insanların zihnindeki pahalı seyahat algısını yıkmayı planlıyor. Seyahate çıkmadan evvel atılacak adımları, fazla para harcamadan konaklama ve yeme-içme önerilerini, mevsime göre gezilebilecek yerleri paylaşmasıyla gezgin, mütevazi yaşantısı ve bitmeyen tutkusuyla; birhayalinpesinde hesabıyla Instagram’da 254 bin ve YouTube kanalında ise 83 bin kişi tarafından takip ediliyor. Instagram hesabında anlık paylaşımlar yapan Deniz, YouTube kanalında ise ülkelere dair izlenimlerini esprili bir dille yansıtıyor.