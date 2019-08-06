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30 yaşında 80 ülke gezdi, 15 bin sayfadan fazla yazı kaleme aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Eskiden risk analisti olarak çalışan Deniz Pehlivan, ’bir hayalin peşinde’ koşmak fikriyle işini bıraktı ve sırt çantasıyla tam 80 ülke gezdi.

30 yaşında 80 ülke gezdi, 15 bin sayfadan fazla yazı kaleme aldı

Eskiden risk analisti olarak çalışan Deniz Pehlivan, ’bir hayalin peşinde’ koşmak fikriyle işini bıraktı ve sırt çantasıyla tam 80 ülke gezdi. Seyahatleriyle ilgili 15 bin sayfadan fazla yazı kaleme alan ve 250 binden fazla kişi tarafından takip edilen gezgin, bu yıl içinde 9 ülkeyi daha gezmeyi planlıyor.

Fethiye’de doğup büyüyen Deniz Pehlivan’ın 80 ülkeye uzanan macerası bundan 10 yıl önce bir hayalin peşinde sırt çantasıyla çıktığı yolculukla başladı. Aldığı tek bir intrerrail bileti sayesinde Avrupa’nın 30’dan fazla ülkesini dolaşarak seyahat etmeye başlayan Deniz; 1 Mayıs’ta Küba’da devrim meydanında bulundu, Fas’ta Bedeviler ile gezerek ve çölde uyudu, İran’da eskiden ölülerin akbabalara atıldıkları yerleri gezdi ve Loas’ta filler ile yüzdü. Bir ülkeden ayrılmadan bir sonraki rotasını çizen gezgin, bu yıl içinde Yeni Zelanda, Avustralya, Kenya, Tanzanya, Meksika, Küba, Peru, Nepal ve Şili’i olmak üzere 9 ülkeyi daha gezecek.

Seyahatleriyle ilgili 15 binden fazla yazı kaleme aldı
Deniz Pehlivan, seyahat ederken inceleyecek Türkçe kaynak bulamadığı ve mevcut kaynakların da rehberden ziyade anılara yer vermesi nedeniyle, gittiği şehirlerdeki gezi önerilerini en pratik hâliyle paylaşma kararı aldı. Birhayalinpesinde.com’da 15 bin sayfadan fazla içerik oluşturan gezgin, hazırladığı ekonomik gezi rehberleriyle insanların zihnindeki pahalı seyahat algısını yıkmayı planlıyor. Seyahate çıkmadan evvel atılacak adımları, fazla para harcamadan konaklama ve yeme-içme önerilerini, mevsime göre gezilebilecek yerleri paylaşmasıyla gezgin, mütevazi yaşantısı ve bitmeyen tutkusuyla; birhayalinpesinde hesabıyla Instagram’da 254 bin ve YouTube kanalında ise 83 bin kişi tarafından takip ediliyor. Instagram hesabında anlık paylaşımlar yapan Deniz, YouTube kanalında ise ülkelere dair izlenimlerini esprili bir dille yansıtıyor.

En ilginç deneyimi, Hindistan’da ölü yakma merasimi
Bu zamana kadar seyahat ettiği ülkeler arasında en ilginç deneyimi Hindistan’da ölü yakma merasimlerine katılarak yaşadığını belirten Deniz Pehlivan hislerini şöyle aktardı: "Farklı din ve kültürleri görmek insanda çok farklı etkiler bırakıyor. Hindistan’a ya aşık olursun ya da nefret edersin. Arası yoktur. Kalbini açarsan eğer, her daim sana sunacak güzellikleri vardır. Bu nedenle hayatımın en unutulmaz ülkesidir. Görülecek yerlerinden ziyade kültürü büyülüyor insanı. Hinduizm inancına göre ruhun serbest kalması için ölüleri yakmak gerekiyor. İşte saatlerce süren bu merasimleri Varanisi’de canlı canlı izledim. Hâlâ o kaos, kargaşa ve ağıtlar aklımda. Ölü yakma merasimlerini izledikten sonra Ganj nehri kenarında otururken, insan hayatını sorgulatan düşüncelere dalıyor".
En beğendiği ve hayran olduğu ülkenin Japonya olduğundan bahsederken, "Gördüğüm en güzel sokaklar, konuştuğum en saygılı insanlar, yediğim en güzel yemekler ve fotoğrafını çektiğim en sevimli çocuklar bu ülkedeydi. Japonya’da dünyanın en hızlı trenleri ile gezip, dünyanın en pahalı eti Kobe bifteğini tatma fırsatı buldum" diye ekledi.

"En çok aldığım soru: Baban zengin mi, nasıl gezebiliyorsun?"
Yazılarını seyahatseverlere rota çıkarmak, kolay ve ucuz şekilde gezmelerini sağlamak için özenle hazırlandığını belirten Deniz Pehlivan "Sanılanın aksine gezmek için varlıklı bir aileden gelmeye ya da yıllarca bir gün gezmek hayaliyle para biriktirmeye gerek yok. En çok aldığım sorular: "Baban çok mu zengin?, Çok para kazandığın bir işin mi var?". Halbuki seyahat için tutku önemli. Bu bir âşk. Benim için her şey bir sırt çantası sevdasıyla başladı. Japonya, Hong Kong, Güney Kore, Singapur, Fransa, Almanya gibi ülkeleri günde 50 dolardan daha az harcayarak gezdim. Bu nedenle de ekonomik yollarla, ucuza seyahat etmenin mümkün olduğunu anlatmak adına blog’um için binlerce yazı kaleme alıyorum" dedi.

30 yaşında 80 ülke gezdi, 15 bin sayfadan fazla yazı kaleme aldı

30 yaşında 80 ülke gezdi, 15 bin sayfadan fazla yazı kaleme aldı

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