HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 30 yıl aradan sonra gelen büyük sevinç! Akrabalarını görmek için sınır kapısına akın ettiler

30 yıl aradan sonra gelen büyük sevinç! Akrabalarını görmek için sınır kapısına akın ettiler

10.05.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak’a açılan Umurlu Gümrük Kapısı’nın 30 yıl aradan sonra yeniden açılması büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. Yıllardır birbirlerini göremeyen akrabalar kilometrelerce kuyrukta bekledikten sonra hasret giderdi.

30 yıl aradan sonra gelen büyük sevinç! Akrabalarını görmek için sınır kapısına akın ettiler

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye ve Irak arasında bulunan Umurlu Gümrük Kapısı ve Zet Gümrük Kapısı’nın açılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Sınır kapısında düzenlenen törenle iki ülkenin tarafları karşılıklı kurdeleler kesilerek kapıyı vatandaşların hizmetine açtı. 30 yıldır dört gözle beklenen Umurlu Gümrük Kapısı’nın açılması mutluluğa neden olurken, tel örgülerin arkasında kilometrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar sevdikleriyle hasret giderdi.

AW888523_15

'TARİHİ BİR GÜN'

Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Umurlu Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmete açılmasının sevincini yaşıyoruz. Gümrük kapısı hem Kuzey Irak hem de Türkiye tarafına katkı sağlayacak. Hakkari merkez, Şemdinli ve Yüksekova için ticari ve kültürel olarak büyük katkılar sağlayacak. Millet olarak tarihte hep beraber olmuşuzdur. Bin yıllık beraberliğimiz inşallah bundan sonra da hep olacak. Sınırlar da bizim birlikteliğimizi engelleyemez. Umurlu Gümrük Kapısı, her iki ülkeye hayırlı olsun. Bugün Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve özellikle de Derecik için tarihi bir gün. Tabi ki Mergesor, Erbil, Musul ve Bağdat için de tarihi bir gün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

AW888523_13

30 yıl sonra büyük bir sevinç yaşadıklarını belirten Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da, “Umurlu Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla halkla beraber buraya geldik. Herkes gibi o heyecanı biz de yaşıyoruz. İki ülke arasında akrabalık ilişkileri olduğu için iki tarafta yoğunluk var. Güzel günler yaşanacak bu sınır kapısında. Burada 30 yıldır beklenen bir hasret vardı, şükür bitti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

AW888523_02

Kapının yıllardır dört gözle açılmasını beklediklerini söyleyen vatandaşlar ise “Bizler 30 yıldır bu anı bekliyorduk. Şükür tarihi anlar yaşıyoruz. Bu kapının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Umurlu Gümrük Kapısı'nın açılış törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Erbil Türkiye Başkonsolosu Memet Mevlüt Yakut, Erbil Valisi Omid Xoşnav ile çok sayıda kişi katıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurşun yağmuruna tutuldu! Dolmuş şoförü hayatını kaybettiKurşun yağmuruna tutuldu! Dolmuş şoförü hayatını kaybetti
Polisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandıPolisin dikkatini çekti! Terörist havalimanında kıskıvrak yakalandı
Sokak ortasında başından vurdu! Kan donduran cinayet anı kameradaSokak ortasında başından vurdu! Kan donduran cinayet anı kamerada
Anahtar Kelimeler:
Hakkari

En Çok Okunan Haberler

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

‘0 TL’ doğal gaz faturası için uyarı geldi

Bakan Nebati ilk kez açıkladı! 'Erdoğan da bana çok takıldı'

Bakan Nebati ilk kez açıkladı! 'Erdoğan da bana çok takıldı'

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Togg’un ekspertiz videosunu yayınladılar! Eksperi yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı

Kılıçdaroğlu: "Her birinizden hesabını soracağım"

Kılıçdaroğlu: "Her birinizden hesabını soracağım"

İlk tur ihtimali ve memur zammı... Kritik isim açıkladı

İlk tur ihtimali ve memur zammı... Kritik isim açıkladı

Canlı yayında istifa! Çok çarpıcı 'İnce' iddiası

Canlı yayında istifa! Çok çarpıcı 'İnce' iddiası

İlginizi Çekebilir

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Doğumda skandal! Acılı aileden şoke eden iddia: Doktorlar dikti

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Altı kadınla aynı anda evli! “Hepsi aynı anda regl oluyor ve...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Kaldığı her yerde önce araştırma yapıyor! “Gizli kameraları...”

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.