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30 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi polislere ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 08:00 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde, 31 ayrı suçtan aranan ve yaklaşık 30 yıl hapis cezası bulunan Ş.C.K., kendisini durdurmak isteyen polislere ateş açarak kaçtı. Ş.C.K., yaşanan kovalamaca sonucu otomobilinin lastiklerinin patlatılmasıyla yakalandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uygulama yaptıkları sırada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobil sürücüsünün uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, tehdit, yaralama, parada ve resmi belgede sahtecilik, göçmen kaçakçılığı, mala zarar verme, tutuklu ve hükümlünün kaçması gibi 31 farklı suçtan aranan ve yaklaşık 30 yıl hapis cezası bulunan Ş.C.K. olduğu saptandı. Yakalanacağını anlayan Ş.C.K., havaya ve polis ekiplerine tabanca ile ateş açarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında 'dur' ihtarına aldırış etmeyen şüpheli Ş.C.K., polis ekiplerine ateş açtı. Polis ile Ş.C.K. arasında yaşanan kovalamaca, şüphelinin kullandığı 35 FJ 846 plakalı otomobilin lastiklerinin ateş açılarak patlatıldı. Ş.C.K., bu sefer de otomobili terk edip, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Ancak kovalamaca sırasında, belinden yaralanan Ş.C.K., yakalandı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Ş.C.K., tedavisi için Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(DHA)

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