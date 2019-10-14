HABER

30 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli 10 yıl sonra yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

Nevşehir’de taammüden öldürme suçundan 10 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de bir kadını öldürmek suçundan hakkında 30 yıl hapis cezası ile 10 yıldır aranan Savaş Y.

Nevşehir’de taammüden öldürme suçundan 10 yıldır aranan ve hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’de bir kadını öldürmek suçundan hakkında 30 yıl hapis cezası ile 10 yıldır aranan Savaş Y. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Savaş Y. Tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Adliye çıkışından kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere hakaretler eden Savaş Y.’nin yakınları ise gazetecilere görüntü almamaları için saldırdı.

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Ordu’da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybettiOrdu’da kamyonetle gölete düşen kişi hayatını kaybetti
Eski eşini satırla yaralayan şahıs adliyedeEski eşini satırla yaralayan şahıs adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

MSB paylaştı! Teröristler böyle vuruldu

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.