30 yıl hapisle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 7 farklı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.U. (44) polis tarafından sahte kimlikle yakalandı. O.K.U çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri silahlı gasp, adam yaralama gibi 7 farklı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. O.K.U'nun saklandığı evi tespit eden polis, eve operasyon düzenledi. O.K.U., düzenlenen operasyonla yakalandı. O.K.U'nun yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, tabancaya ait 15 adet mermi, farklı bir isim adına düzenlenmiş kimlik ve uyuşturu etkisi bulunan haplar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

