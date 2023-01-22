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  4. 30 yıl önce 2023'ü işaret ettiler, bir hafta önce bakıldı! Bir köyde büyük 'petrol' heyecanı: "Mühendisler sevinçten hayvan kesmiş"

30 yıl önce 2023'ü işaret ettiler, bir hafta önce bakıldı! Bir köyde büyük 'petrol' heyecanı: "Mühendisler sevinçten hayvan kesmiş"

22.01.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundan 30 yıl önce sondaj yapıldı, iddiaya göre petrol çıkınca mühendisler sevinçten hayvan kesti, yöre halkı sabahlara kadar uyuyamadı. Ancak 2 gün sonra yurt dışından gelen mühendisler yetersiz bulup kuyuyu kapattırdı. "2023'ten sonra yapılacak diye söylendiydi 30 yıl önce" diyen, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Çerde köyü sakini Mehmet Ali Gegen "Buradan petrol çıkması için MTA bize yardımcı olsun" çağrısında bulundu. Muhtar Kaya ise "Bir hafta önce Türkiye Petrolleri gelmişler bakmışlar" dedi.

30 yıl önce 2023'ü işaret ettiler, bir hafta önce bakıldı! Bir köyde büyük 'petrol' heyecanı: "Mühendisler sevinçten hayvan kesmiş"

Gegen Mahallesi sakinleri, 30 yıl önce büyük heyecan yaratan ancak sonra yetersiz bulunduğu gerekçesiyle kapatılan kuyunun tekrar açılmasını istiyor. Sorguncuk Mahallesi eski muhtarı Adil Arslan'ın "Buranın altında bir hazine yatıyor" sözleriyle anlattığı mahallede 30 yıl önce yeraltı zenginliklerinin tespit edilmesi amacıyla sondaj gerçekleştirildi. 1993 yılında petrol arama şirketlerinin başlattığı çalışmayla bölgenin çevre düzenlemesi yapıldı ardından saha düzenlemesi gerçekleştirildi. Ardından petrol arama çalışmaları başlatıldı.

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"MÜHENDİSLER SEVİNÇTEN HAYVAN KESTİ"

Köy sakinlerinden Mehmet Ali Gegen de 3 bin 200 metrelik sondajın yapıldığı bölgede 8 ay boyunca çalışmalara katıldı. Çalışmalarda petrolün çıktığını gören Gegen, mühendislerin sevinçten çifte hayvan kestiğini anlattı.

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"2023'TEN SONRA YAPILACAK DENMİŞTİ"

Sevinçten sabahlara kadar uyku uyumadıklarını anlatan Gegen şöyle konuştu:

"İki gün sonra buraya Alman ve Amerikan mühendisleri geldi, 'Bunlar yeterli değil' deyip kuyuyu kapattılar. Ve ondan sonra fazla bir çalışma olmadı. Bizim mühendislerimiz çok üzüldü, ağladılar. Ben de devamlı çalıştığım için gerçeğin hepsini biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Dışarıdan gelen mühendisler şantiyeyi kapattırdılar. Topladılar, gittiler. Buradan petrol çıkarsa çok faydamız olur. Yollarımız düzgün değil. Ormancılıkla uğraşıyoruz. Maden çıkarsa mahalle ve köy olarak seviniriz. Köyümüzde seviniriz. Burada maden kömürü de var. MTA da gelip inceledi. Çok güzel işler yaptı. Allah ondan razı olsun. Her derdimize derman oluyor. Yalnız buradan petrol çıkması için bize yardımcı olsun. Petrol çıkarsa biz de çok seviniriz. 2023 yılından sonra yapılacak diye söylendiydi 30 yıl önce. Filyos’ta gaz çıktı çok sevindik. Bizim burada da böyle bir şey çıkarsa çok memnun oluruz ve seviniriz" dedi.

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"BİR HAFTA ÖNCE GELİP BAKMIŞLAR"

Köy muhtarı Teyfik Kaya 1994 yılında faaliyete geçen kuyunun bir süre sonra kapatıldığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Burası Çerde köyü Gegen Mahallesi petrol arama sahası 1994 senesinde faaliyete geçti, arama yapıldı. Mehmet Ali Gegen burada çalışmıştır. Bir hafta önce Türkiye Petrolleri gelmişler bakmışlar. Ben de rahatsızdım, haberim olmadı. Sonra duydum, geldiklerini bekliyoruz. Yani buraların açılması için bekliyoruz."

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"BURANIN ALTINDA HAZİNE YATIYOR"

Sorguncuk Mahallesi eski muhtarı Adil Arslan ise şunları söyledi:

"Buranın altında yatan bir hazine var. 2008’de takriben bir çalışma başlatıldı. 2008’de Türkiye Petrolleri Anonim Şirket buraya petrol arama amaçlı geldi. Burada takriben 3 bin 200 metre bir kazı yapıldı. Bize söyledikleri buradan bir gaz var doğalgaz var. Bu da Rusya’ya gidiyor, bunun zamanla buranın açılacağını bize söylediler. Şu anda devletimizden beklediğimiz buraya el atmasını bekliyoruz. O dönem bir sene burada güzel bir çalışma yapıldı. Dolayısıyla burada bir dört köşe bir yer ve vana bıraktılar delik bırakıldı."

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(İHA)

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