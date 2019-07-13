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30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Havran ilçesinde 30 yıl önce ev ekmeği yaparak komşularına satan Nursel Şahin (58), zamanla ekmek satışını pazar ve marketlere de yaydı.

Sefer TALAY/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Havran ilçesinde 30 yıl önce ev ekmeği yaparak komşularına satan Nursel Şahin (58), zamanla ekmek satışını pazar ve marketlere de yaydı. Şu an 3 fırın sahibi olan Şahin, 3 ilçeye ekmek satışı yapıyor. Havran ilçesine bağlı kırsal Kalabak mahallesinde yaşayan Nursel Şahin, köy yaşımı içerisinde ekşi mayalı ekmeğini kendisi yapıyordu. 2 çocuk annesi Şahin’in yaptığı ekmekler zamanla komşuları tarafından da sevildi. Bazı komşularının ekmek yapmak yerine kendisinden almak istediğini söyleyen Şahin, "Eşim çiftçiydi, ben de böyle bir ek gelir olabilir düşüncesiyle komşularıma satışa başladım. İlerleyen zamanlarda çoğu insan ekmeğini benden almaya başladı. Gelen misafirler, komşularımın arkadaşlarının talebiyle satışlar arttı ve zamanla çevre köylerine yayıldı" dedi. 30 yıl önce evinde ekmek yaparak satan, yaklaşık 20 yıl önce de dönemin Kalabak köyünden ayrılarak, eşi Ramazan Şahin ile Havran ilçe merkezinde açtığı fırın ile üretime başlayan Nursel Şahin, burada köylü pazarında ekmek satmaya devam ettiklerini söyledi. Şu an 3 fırın işleten Şahin, ekşi mayalı ekmeğin pazarda büyük rağbet gördüğünü, Havran’daki bakkallardan da talep geldiğini ve toplu ekmek vermeye bu şekilde başladıklarını söyleyen Şahin, şunları söyledi: "Havran'dan; Edremit, Burhaniye pazarlarına satışa çıkan köylülerde ekmek alıp satmaya başladı. Sonrasında oradaki pazaryerleri, bakkal ve marketlere de girmiş olduk. Eşim 8 yıl önce vefat etti. 2 çocuğum ile devam ettik. Ekmekleri yetiştirememeye başlayınca yanımızda insan çalıştırmaya başladık. Şu an yanımızda çalışan 3 kişi daha oldu. Ekşi mayalı ekmekleri, odun ateşinde pişirdiğimiz 3 fırından çıkarıyoruz. Ekmeklerimiz de katkı malzemesi yok. Talep çok ama kaliteyi bozmadan yettiği yere kadar dağıtıyoruz. İşimden memnunum." 8 senedir Havran'dan kalabak köy ekmeği aldığını söyleyen Mahir Bayri, "Bu ekmek 15 gün duruyor. Çarşı ekmeği 3 gün sonra küfleniyor Onun için 8 senedir Havran pazarına geldiğimde bu ekmekten alıyorum. Her hafta geldiğimde 15-20 tane ekmek alıp köyüme götürüyorum" dedi.

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