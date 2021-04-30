30 yıl sonra bir ilk! Uyku apnesi tanısında yenilik

Dünya genelinde yaklaşık 400 milyon uyku apnesi hastasının bulunduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Arman Afrashi, dünyada bu hastalığın tanısında değişik yöntemlerin uygulandığını ve bu yöntemlerden en eskisinin halk tarafından ‘uyku testi’ olarak bilinen ‘polisomnografi’ yöntemi olduğunu ifade etti.

Uyku cerrahları için oldukça önemli olan ve tedavinin şeklini belirleyen bir başka yöntemin ‘uyku endoskopisi’ (DISE) yöntemi olduğunu anlatan Op. Dr. Afrashi, "Bundan 30 yıl önce icat edilen bu yöntemde hastaya kısmi anestezi (kontrollü sedasyon anestezisi) verilmesinin ardından, üst solunum yolu endoskop kullanılarak görüntülenmekte ve üst solunum yolunda meydana gelen çökmeler kayıt altına alınarak tespit edilmektedir; ancak bu uygulamanın en büyük eksikliği, hastanın normal uykuda değil, anestezi altında görüntülenmesidir” diye konuştu.

30 YIL SONRA BİR İLK

Dr. Afrashi’nin tasarladığı yöntemde ise hasta ilk kez normal uykuda özel bir mini kamera sistemiyle görüntülenecek. Wi-fi aracılığıyla aldığı görüntüyü anında dışarıya aktaran ve kaydeden sistem sayesinde hastanın üst solunum yolu 30 yıl sonra ilk kez gerçek uyku sırasında izlenebilecek.