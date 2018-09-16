30 yıl sonra kep attılar

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün 1986 ile 1990 yılları arasındaki mezunları, 30 yıl aradan sonra düzenlenen törende bir araya gelip, cüppe giydi, kep attı.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nü 1986 ile 1990 yılları arasında bitirenler için 30 yıl sonra mezuniyet töreni düzenlendi. O dönemde bölümlerinde tören düzenlenmemesi nedeniyle, sosyal medya aracılığıyla bir araya gelerek, taleplerini Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne ileten mezunlar, yıllar sonra ilk kez kep atmanın heyecanını yaşadı. Çocukları veya torunlarıyla törene katılan mezunlar, diplomalarını Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Tavman'dan aldı. Almanya, İstanbul, Kayseri, Ankara, Antalya, Konya gibi farklı yerlerden kep töreni için bir araya gelen mezunlar, cüppeleri ile bol bol fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi. Vefat eden sınıf arkadaşları için birer ağaç dikerek, fotoğraflarını da stantta sergileyen mezunlar, aralarından ayrılanları rahmetle andı.

Bu anlamlı günde büyük heyecan duyduğunu dile getiren Prof. Dr. Şebnem Tavman, "Bugün Gıda Mühendisliği Bölümü'nün 40 yıllık geçmişinde tarihi bir gün çünkü ilk defa geçmiş mezunlarımız için bir mezuniyet töreni yapıyoruz. Bu bölüm 1975 yılında kuruldu ve mezunlarımız bizler için çok değerli. Hiçbir zaman bağlarını koparmadılar. 30 yıl sonra bir araya gelmek için bu toplantıyı onlar organize ettiler. Tekrar okullarına dönmüş olmaktan çok büyük heyecan duyuyorlar biz de onların heyecanını paylaşıyoruz" dedi.