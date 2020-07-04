HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 30 yıl sonra yakalandılar! Şehit Teğmen Zafer Toka'nın kanı yerde kalmadı

30 yıl sonra yakalandılar! Şehit Teğmen Zafer Toka'nın kanı yerde kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 09:57 | Son Güncelleme

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karataş sınır bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile kaçakçılar arasında 1990 yılında çıkan çatışmada Piyade Teğmen Zafer Toka'yı şehit eden 3 zanlı, 30 yıl sonra Suriye'de Türk güvenlik güçlerinin düzenlediği planlı operasyonla yakalandı.

30 yıl sonra yakalandılar! Şehit Teğmen Zafer Toka'nın kanı yerde kalmadı
  1. Hudut Bölük Komutanlığında görevli iken sorumluluk bölgesinde bulunan ve şu anki adı 2. Hudut Bölük Komutanlığı Şehit Piyade Teğmen Zafer Toka Karakolu olan Karataş Karakolunun 400 metre güneyinde 16 Haziran 1990'da kaçakçılarla girdiği çatışmada şehit olan Amasyalı Piyade Teğmen Zafer Toka'nın şehit edilmesiyle ilgili o dönemin görgü tanıklarının ifadeleri incelendi.

SURİYE'DE YAKALANDI

Uzun süren incelemeler sonunda, tanıkların ifadesinde adı geçen şüpheli "Salih" isimli kişinin, Suriye'nin Afrin-Racu bölgesindeki Mamul Uşağı köyünde yaşayan 59 yaşındaki Salih Osman olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine 2 Temmuz'da Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen planlı operasyonda, Salih Osman'ın yakalanması sağlandı.

SUÇ ORTAKLARININ İSİMLERİNİ VERDİ

Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan Osman, 30 yıl önceki Piyade Teğmen Toka'nın şehit edilmesi olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Osman, söz konusu olayda kendisiyle birlikte "Hacı Meyri" (Hasan) ve "Mehmet" isimli kişiler olduğunu anlattı. Osman'ın, diğer iki suç ortağının adreslerini vermesi üzerine "Hacı Meyri" isimli şüpheli Raco Kuri (Keli) köyünde "Mehmet" isimli şüpheli ise Raco Şadiyanlı köyünde yakalandı.

Operasyonun devamında "Hacı Meyri"nin (Hasan) Hasan Abdullah olduğu, "Mehmet"in ise Muhammed Muhammed olduğu saptandı.

Zanlıların sorguları Afrin Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde sürüyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Karataş sınır bölgesinde, 16 Haziran 1990'da bir grup kaçakçı Suriye'den Türkiye'ye geçmek istemiş, güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına kaçakçıların ateşle karşılık vermesi üzerine Piyade Teğmen Zafer Toka ağır yaralanmıştı. Toka, Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda şehit düşmüştü.

20200704_2_43278056_56425991_Web

Kaynak: AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
Otomobil uçurumdan yuvarlandı! Yaralılardan 3'ü çocukOtomobil uçurumdan yuvarlandı! Yaralılardan 3'ü çocuk
Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?Askere giden işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Son ankette 'Erdoğan'ın tarzını onaylıyor musunuz?' sorusu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

Eve geldi, eşi ve iki çocuğunu kanlar içinde buldu

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Podolski şokta... Saldırı düzenlendi!

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

Maske uyarısında bulunan polise mukavemet: 5 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

Birsen Ocaklı kimdir? Köpeği ezip kaçmıştı!

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

ÖSYM fotoğraf değiştirme nereden yapılır?

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Ekipler alarma geçti! Asker uğurlamasında kışlayı yaktılar

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Bakan Koca, vakaların çoğunun İstanbul'da olduğunu açıklamıştı! İşte en riskli ilçeler

Diğer Haberler
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Yazın bulantı, kusma ve ishal en çok görülen belirtiler

Yazın bu belirtilere dikkat! Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Otomobil 50 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı: 5 yaralı

Otomobil uçurumdan yuvarlandı! Yaralılardan 3'ü çocuk

Yer: Antalya! Defineciler 2 bin yıllık eserleri parçaladı

2 bin yıllık eserleri parçaladılar

Meteoroloji'den yağış uyarısı! 4 Temmuz 2020 yurtta hava durumu

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.