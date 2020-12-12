HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. 30 yılda Renault Clio nasıl değişti?

30 yılda Renault Clio nasıl değişti?

12.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
30 yılda Renault Clio nasıl değişti?

30 yılda Renault Clio nasıl değişti?, Clio, Renault markasının başarılı modellerinden biri. İlk olarak 1990 yılında ortaya çıkan model, 30. yılını kutlayacak. 30 yılda Renault Clio nasıl değişti? Sizler içininceledik.

30 yılda Renault Clio nasıl değişti? Bu yıl Renault Clio'nun 30. yıl dönümü. Fransız süper mini, 1990'da piyasaya sürülmesinden bu yana 15 milyondan fazla üretilerek, Avrupa'da şimdiye kadar satılan en başarılı otomobillerden biridir. 30 yılda Renault Clio’da neler değişti? Sizler için inceledik.

Renault Clio 1

RENAULT CLIO I

Başarılı Renault 5'in yerini almak üzere tasarlanan ilk nesil Clio, 1990 Paris Motor Show'da tanıtıldı. 1991 yılında, jüri üyeleri “olağanüstü stili, kaliteli yapısı, cömert kabin alanı ve bir model için benzeri görülmemiş donanımı seviyesiyle piyasaya sürülen en iyi yeni araç olarak tanıtılmıştı. Ek olarak model bu başarılarıyla ”Avrupa Yılın Otomobili” unvanını kazandı.

Renault Clio 1-1

RENAULT CLIO I HANGİ MOTORLAR İLE GELİYORDU?

RT 1.4 litrelik beş kapılı model, uzaktan merkezi kilitleme, elektrikli ön camlar ve bir stereo radyo / kaset çalar ile donatılmıştı. Diğer versiyonlar arasında RL 1.2 litre üç kapılı, 1.9 litre dizel, 1.8 litre, 16 valfli RSi hot hatch ve 2.0 litre 148 HP (150 PS) Clio Williams bulunuyordu.

Renault Clio 2

RENAULT CLIO II

Clio I'in üretimi, 1998'de Renault'nun Clio II'yi tanıtmasıyla sona erdi. Yeni bir tasarıma ve daha geniş bir alana sahip olan bu model, daha geniş koltuklara ve konfor için ayarlanmış bir süspansiyona sahipti. Bazı modellerde alüminyum kaput, kompozit ön çamurluklar ve polikarbonat far kapakları bulunduğu için, model dönemine göre en hafif otomobillerdendi.

RENAULT CLIO II GÜVENLİK DONANIMLARI

Clio, ön yan hava yastıkları ve ABS ile sunulan ilk kompakt modeldi. Ayrıca emniyet kemeri ön gerdiricileri ve hidrolik direksiyon ile de donanım konusunda avantajlıydı.

RENAULT CLIO II HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR?

Motor serisi, 1.2-, 1.4- ve 1.6-litre benzinli motorlar olarak sıralanıyordu. Dizel gamında 1.9-litrelik 170 HP güce sahip Clio RS yer alıyordu. 2000 yılında 1.6 litrelik 16 supaplı bir benzinli motor piyasaya sürüldü. 2000 yılında, ikinci nesil Clio, revize edilmiş bir gösterge paneli ve standart yolcu hava yastığı ile güncellendi. 2001 yılında Renault, yeni tamponlar, opsiyonel xenon farlar, dijital klima, navigasyon sistemi ve 1.5 litrelik yeni bir turbo dizel motorda otomobilde yerini aldı. Aynı yıl, ortadan motorlu, arkadan itişli Clio V6 Renault Sport ortaya çıktı. Laguna kaynaklı üniteye sahip olan model, 226 HP güç sunan 3.0 litrelik V6 motorla piyasaya sürüldü.

Renault Clio 3

RENAULT CLIO III

2005 yılında Clio II'nin yerini Clio III aldı. En son güncelleme ile daha keskin tasarıma, daha iyi iç mekana, iyileştirilmiş kabin alanına ve daha fazla ekipmana model kavuştu. İlk defa, gelişmiş bir GPS sistemi, hız sınırlayıcılı ve hız sabitleyici bu modelde kullanıldı. Üçüncü nesil Clio, gelişmiş aktif ve pasif güvenlik özellikleri sayesinde Euro NCAP’den 5 yıldız almayı başardı. Üçüncü nesil Clio daha sonra hatchback'e kıyasla daha uzun bir dingil mesafesine sahip Sport Tourer adlı bir versiyon ile geldi. Station Wagon karoserli bu versiyonun yanında birde 200 HP gücünde Renault Sport imzalı bir Clio’da piyasaya sürüldü. Clio III, 2006'da Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi.

Renault Clio 4

RENAULT CLIO IV

DeZir konseptinden esinlenen ve Laurens van den Acker tarafından kaleme alınan Clio IV, 2012 yılında önemli ölçüde daha uzun bir dingil mesafesi, yeni tasarım ve R-Link dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve tam LED ön aydınlatma gibi teknoloji özellikleriyle satışa sunuldu.

RENAULT CLIO IV HANGİ MOTORLAR İLE GELİYORDU?

Motor serisi, alışılmış TCe benzinli ve dCi dizel motorları içeriyordu ve Clio RS, ilk kez 200 HP güç ve altı ileri çift kavrama şanzıman ile sunuldu.

Renault Clio 5

RENAULT CLIO V

Beşinci nesil Clio 2019 Cenevre Motor Show'da geçen yıl üretimini girildi. O da Euro NCAP tarafından beş yıldızla ödüllendirildi. Bu modelde en dikkat çeken ayrıntı ise, modern benzinli ve dizel motorların yanında yeni E-Tech kendinden şarjlı hibrit güç aktarma organının da farklı ülkelerde sunulmasıydı.

RENAULT CLIO V’NIN KOKPİTİNDE NELER VARDI?

Renault'nun en yeni oyuncusu, 9,3 inç dokunmatik ekranlı bir bilgi-eğlence sistemine ve 10 inç TFT sürücü bilgi ekranına sahipti. Ek olarak Renault Clio 391 litre bagaj hacmiyle de sınıfındaki en büyük bagaja sahiptir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Yeni bir model daha geliyor!Yeni bir model daha geliyor!
MSÜ sınav tarihi açıklandı mı? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı?

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Beşiktaş'ta ilginç olay! Cezayı görünce güldüler

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Canlı yayında Defne Samyeli için çok sert sözler!

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Koronavirüse yakalandı: Gerçekten çok acı çekiyorum

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

Kahreden olay! 17 yaşındaki Serhat yangında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca son verileri açıkladı

Bakan Koca son verileri açıkladı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Meteoroloji yayınladı! 'Olağanüstü ve çok şiddetli'

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

Diğer Haberler

Volkswagen Golf’ün bilinmeyen özellikleri neler?

Bu özellikleri araç sahipleri bile bilmiyor!

2021 Hyundai Ioniq 5’in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Yeni bir model daha geliyor!

Hyundai'den Plug-In Hybrid Tucson geliyor

Ekonomi yaptırmaya geliyor!

Yeni nesil MINI Countryman'i Almanya'da üretecek

Üretim yeri belli oldu!

Yeni 2021 Isuzu D-MAX Türkiye'de satışa sunuldu! Fiyatları nasıl? Hangi motor ile geliyor?

Türkiye'de satışa sunuldu!

Yeni 2021 Volkswagen Caddy Türkiye'ye ne zaman geliyor?

Yeni 2021 Volkswagen Caddy Türkiye'ye ne zaman geliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.