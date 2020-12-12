30 yılda Renault Clio nasıl değişti? Bu yıl Renault Clio'nun 30. yıl dönümü. Fransız süper mini, 1990'da piyasaya sürülmesinden bu yana 15 milyondan fazla üretilerek, Avrupa'da şimdiye kadar satılan en başarılı otomobillerden biridir. 30 yılda Renault Clio’da neler değişti? Sizler için inceledik.
Başarılı Renault 5'in yerini almak üzere tasarlanan ilk nesil Clio, 1990 Paris Motor Show'da tanıtıldı. 1991 yılında, jüri üyeleri “olağanüstü stili, kaliteli yapısı, cömert kabin alanı ve bir model için benzeri görülmemiş donanımı seviyesiyle piyasaya sürülen en iyi yeni araç olarak tanıtılmıştı. Ek olarak model bu başarılarıyla ”Avrupa Yılın Otomobili” unvanını kazandı.
RT 1.4 litrelik beş kapılı model, uzaktan merkezi kilitleme, elektrikli ön camlar ve bir stereo radyo / kaset çalar ile donatılmıştı. Diğer versiyonlar arasında RL 1.2 litre üç kapılı, 1.9 litre dizel, 1.8 litre, 16 valfli RSi hot hatch ve 2.0 litre 148 HP (150 PS) Clio Williams bulunuyordu.
Clio I'in üretimi, 1998'de Renault'nun Clio II'yi tanıtmasıyla sona erdi. Yeni bir tasarıma ve daha geniş bir alana sahip olan bu model, daha geniş koltuklara ve konfor için ayarlanmış bir süspansiyona sahipti. Bazı modellerde alüminyum kaput, kompozit ön çamurluklar ve polikarbonat far kapakları bulunduğu için, model dönemine göre en hafif otomobillerdendi.
Clio, ön yan hava yastıkları ve ABS ile sunulan ilk kompakt modeldi. Ayrıca emniyet kemeri ön gerdiricileri ve hidrolik direksiyon ile de donanım konusunda avantajlıydı.
Motor serisi, 1.2-, 1.4- ve 1.6-litre benzinli motorlar olarak sıralanıyordu. Dizel gamında 1.9-litrelik 170 HP güce sahip Clio RS yer alıyordu. 2000 yılında 1.6 litrelik 16 supaplı bir benzinli motor piyasaya sürüldü. 2000 yılında, ikinci nesil Clio, revize edilmiş bir gösterge paneli ve standart yolcu hava yastığı ile güncellendi. 2001 yılında Renault, yeni tamponlar, opsiyonel xenon farlar, dijital klima, navigasyon sistemi ve 1.5 litrelik yeni bir turbo dizel motorda otomobilde yerini aldı. Aynı yıl, ortadan motorlu, arkadan itişli Clio V6 Renault Sport ortaya çıktı. Laguna kaynaklı üniteye sahip olan model, 226 HP güç sunan 3.0 litrelik V6 motorla piyasaya sürüldü.
2005 yılında Clio II'nin yerini Clio III aldı. En son güncelleme ile daha keskin tasarıma, daha iyi iç mekana, iyileştirilmiş kabin alanına ve daha fazla ekipmana model kavuştu. İlk defa, gelişmiş bir GPS sistemi, hız sınırlayıcılı ve hız sabitleyici bu modelde kullanıldı. Üçüncü nesil Clio, gelişmiş aktif ve pasif güvenlik özellikleri sayesinde Euro NCAP’den 5 yıldız almayı başardı. Üçüncü nesil Clio daha sonra hatchback'e kıyasla daha uzun bir dingil mesafesine sahip Sport Tourer adlı bir versiyon ile geldi. Station Wagon karoserli bu versiyonun yanında birde 200 HP gücünde Renault Sport imzalı bir Clio’da piyasaya sürüldü. Clio III, 2006'da Avrupa'da Yılın Otomobili seçildi.
DeZir konseptinden esinlenen ve Laurens van den Acker tarafından kaleme alınan Clio IV, 2012 yılında önemli ölçüde daha uzun bir dingil mesafesi, yeni tasarım ve R-Link dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve tam LED ön aydınlatma gibi teknoloji özellikleriyle satışa sunuldu.
Motor serisi, alışılmış TCe benzinli ve dCi dizel motorları içeriyordu ve Clio RS, ilk kez 200 HP güç ve altı ileri çift kavrama şanzıman ile sunuldu.
Beşinci nesil Clio 2019 Cenevre Motor Show'da geçen yıl üretimini girildi. O da Euro NCAP tarafından beş yıldızla ödüllendirildi. Bu modelde en dikkat çeken ayrıntı ise, modern benzinli ve dizel motorların yanında yeni E-Tech kendinden şarjlı hibrit güç aktarma organının da farklı ülkelerde sunulmasıydı.
Renault'nun en yeni oyuncusu, 9,3 inç dokunmatik ekranlı bir bilgi-eğlence sistemine ve 10 inç TFT sürücü bilgi ekranına sahipti. Ek olarak Renault Clio 391 litre bagaj hacmiyle de sınıfındaki en büyük bagaja sahiptir