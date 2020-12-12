30 yılda Renault Clio nasıl değişti? Bu yıl Renault Clio'nun 30. yıl dönümü. Fransız süper mini, 1990'da piyasaya sürülmesinden bu yana 15 milyondan fazla üretilerek, Avrupa'da şimdiye kadar satılan en başarılı otomobillerden biridir. 30 yılda Renault Clio’da neler değişti? Sizler için inceledik.

RENAULT CLIO I

Başarılı Renault 5'in yerini almak üzere tasarlanan ilk nesil Clio, 1990 Paris Motor Show'da tanıtıldı. 1991 yılında, jüri üyeleri “olağanüstü stili, kaliteli yapısı, cömert kabin alanı ve bir model için benzeri görülmemiş donanımı seviyesiyle piyasaya sürülen en iyi yeni araç olarak tanıtılmıştı. Ek olarak model bu başarılarıyla ”Avrupa Yılın Otomobili” unvanını kazandı.

RENAULT CLIO I HANGİ MOTORLAR İLE GELİYORDU?

RT 1.4 litrelik beş kapılı model, uzaktan merkezi kilitleme, elektrikli ön camlar ve bir stereo radyo / kaset çalar ile donatılmıştı. Diğer versiyonlar arasında RL 1.2 litre üç kapılı, 1.9 litre dizel, 1.8 litre, 16 valfli RSi hot hatch ve 2.0 litre 148 HP (150 PS) Clio Williams bulunuyordu.

RENAULT CLIO II

Clio I'in üretimi, 1998'de Renault'nun Clio II'yi tanıtmasıyla sona erdi. Yeni bir tasarıma ve daha geniş bir alana sahip olan bu model, daha geniş koltuklara ve konfor için ayarlanmış bir süspansiyona sahipti. Bazı modellerde alüminyum kaput, kompozit ön çamurluklar ve polikarbonat far kapakları bulunduğu için, model dönemine göre en hafif otomobillerdendi.