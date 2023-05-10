30 yıldır aynı yerde, görenleri şaşırtıyor

Tokat'ta 30 yıldır dört yolun birbirine bağlandığı kavşakta bulunan Tarihi Niksar Ulu Camii’ni yaptıran Çepnizâde Hasan Bey’in mezarı görenleri şaşırtıyor. Mahalle sakinlerince rivayetleriyle bilinen mezarlık hakkındaki 'kepçenin kaldıramadığı' rivayeti ise dilden dile dolaşıyor. Mahalle sakinlerinden biri ise "Yolun açılmasıyla birlikte kabir yolun ortasında kaldı ve burada bir kavşak meydana geldi. Burada çok fazla çalışma yapılamadı. Gelen makineler hep bir arıza çıkardı" diye konuştu.