30 yıldır biriktirdiği antika eşyaları evinde sergiliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli bankacı Mehmet Şah Tay, 30 yıldır biriktirdiği antika eşyaları evinin bodrum katında adeta müze haline dönüştürdüğü odada sergiliyor.

Kırsal Edebey Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşayan Tay'ın biriktirdiği antika malzemelerin de yer aldığı eşyalar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Mehmet Şah Tay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi eserlere olan ilginin dedesi sayesinde oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana tarihi her malzemeyi biriktirdiğini belirten Tay, "Bazılarını hibe ettiler, bazılarını ikinci elciler veya hurdacılardan aldım. Araba tekerleri, gramofon, plaklar, eski radyolar, televizyonlar, gaz lambaları, gemi lambaları, silahlar, her türlü tarihi eser var. En eski eserimiz Osmanlı döneminden kalan tabak. 325 yıllık bir eser." diye konuştu.

Tay, evinin bodrum katındaki odayı müze haline getirdiğini ifade ederek, "Eş dost gelip görüyor. Onlar da arkadaşlarını alıp geliyor, çok beğenenler oluyor. Bu eserler ailemden biri gibi oldu. Satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma bırakacağım. Onlar da isterlerse eserleri bir müzeye bağışlayabilirler. Şu an herhangi bir müzeye bağışlamayı düşünmüyorum çünkü ben zaten evimi müze yaptım." dedi.

