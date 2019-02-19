30 yıldır ehliyetsiz araç kullanan Japon sürücü yakalandı

Japonya’da bisiklet süren bir kadına çarpan sürücünün, 30 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.

Japonya’da 30 yıldır ehliyetsiz araç kullanan sürücü, kazaya karışınca yakayı ele verdi. Saitama eyaletindeki Kumagaya şehrinde cumartesi günü meydana geldiği öğrenilen olayda, 70 yaşındaki Sadao Nanoka, aracıyla, bisiklet süren 85 yaşındaki bir kadına çarpıp olay yerinden kaçtı. Olayın ardından bölgede bulunan başka bir sürücü, Nanoka yönetimindeki aracın plakasını not ederek polise bildirdi. Çarptığı kadının köprücük kemiğinin zedelenmesine ve bileğinin kırılmasına neden olan şüpheli, çok geçmeden yakalandı.

Polis, Nonaka’nın kadına çarptığını itiraf ettiğini ve yetkililerin 30 yıldır ehliyetsiz araba kullandığını öğrenmesinden korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediğini açıkladı.

