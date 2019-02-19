HABER

30 yıldır ehliyetsiz araç kullanan Japon sürücü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 09:25 | Son Güncelleme

Japonya’da bisiklet süren bir kadına çarpan sürücünün, 30 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.Japonya’da 30 yıldır ehliyetsiz araç kullanan sürücü, kazaya karışınca yakayı ele verdi.

Japonya’da bisiklet süren bir kadına çarpan sürücünün, 30 yıldır ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.
Japonya’da 30 yıldır ehliyetsiz araç kullanan sürücü, kazaya karışınca yakayı ele verdi. Saitama eyaletindeki Kumagaya şehrinde cumartesi günü meydana geldiği öğrenilen olayda, 70 yaşındaki Sadao Nanoka, aracıyla, bisiklet süren 85 yaşındaki bir kadına çarpıp olay yerinden kaçtı. Olayın ardından bölgede bulunan başka bir sürücü, Nanoka yönetimindeki aracın plakasını not ederek polise bildirdi. Çarptığı kadının köprücük kemiğinin zedelenmesine ve bileğinin kırılmasına neden olan şüpheli, çok geçmeden yakalandı.
Polis, Nonaka’nın kadına çarptığını itiraf ettiğini ve yetkililerin 30 yıldır ehliyetsiz araba kullandığını öğrenmesinden korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediğini açıkladı.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

12 ilde yasa dışı bahis operasyonu!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Çukur'a sürpriz transfer! Cumali aşık mı oluyor?

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.