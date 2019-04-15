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30 yıldır kayıp ağabeyini arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Aksaray’da 1989 yılında kaybolan ağabeyini Adana’da arayan Mustafa Kibrit, "Ağabeyim için öldü demişler ama ne ölüsü ne dirisi ortada yok biz onun bir gün çıkıp geleceğini düşünüyoruz" dedi.Çevresinde "Yaşar" olarak bilinen Mevlit ve Narin Kibrit çiftinin 4 çocuğundan biri olan Ahmet Kibrit (49) 1989 yılında akli dengesini kaybetti.

Aksaray’da 1989 yılında kaybolan ağabeyini Adana’da arayan Mustafa Kibrit, "Ağabeyim için öldü demişler ama ne ölüsü ne dirisi ortada yok biz onun bir gün çıkıp geleceğini düşünüyoruz" dedi.
Çevresinde "Yaşar" olarak bilinen Mevlit ve Narin Kibrit çiftinin 4 çocuğundan biri olan Ahmet Kibrit (49) 1989 yılında akli dengesini kaybetti. Baba Mevlit Kibrit oğlunu Ankara’da hastanelere götürdü ancak bir türlü sonuç alamadı. Mayıs 1989 yılında ise Ahmet Kibrit evden çıkıp bir daha dönmedi. Baba Kibrit onu her yerde aradı ancak bir türlü bulamadı. Baba Kibrit bir yıl sonra oğlunun Adana’da görüldüğünü öğrendi. Ancak Adana’ya gittiğinde de oğlunu bulamadı. Sadece Adana Devlet Hastanesinde bir hemşire oğluna benzer bir kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak baba Kibrit oğlunu ne morgda ne de mezarlıklarda bulabildi. Baba Kibrit olaydan 1.5 yıl sonra evlat acısına dayanamayarak kalp krizinden hayatını kaybetti. Bir süre aile, babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken Kibrit’in kardeşi Mustafa Kibrit Adana’ya yeniden gelerek ağabeyini aramaya başladı.
Kibrit mezar mezar, belediye belediye, hastane hastane gezerek ağabeyinin bir izine ulaşmaya çalıştı. Ancak belediye kayıtlarında Ahmet Kibrit isimli bir ölü olmadığını, adliyeden ise 1989 yılında Ahmet Kibrit isimli bir kişinin trafik kazasından öldüğüne yönelik bir belge bulamadı. Bu durum Kibrit’i hem sevindirdi hem de üzüntüye soktu.
Mustafa Kibrit, ağabeyinin öldüğüne dair bir bilgi ve belge olmadığını bu nedenle onun öldüğüne artık inanmadığını bu nedenle sevindiğini belirterek, "Artık onun bir gün çıkıp geleceğini düşünüyoruz. Annem bile her kapı çaldığında acaba oğlum mu geldi diye ümitleniyor. Biz her kapı çaldığında sanki o gelmiş gibi oluyoruz. Daha önce öldü diye ümidimizi kesmiştik. Ancak şimdi en azından yaşadığını biliyoruz. Ben onun yaşadığını ve bir gün evine döneceğine inanıyorum. Biz 30 yıldır onu arıyoruz inşallah sağ salim evine döner. Biz ağabeyimin ölüsünü ya da dirisini mutlaka bulmak istiyoruz" dedi.

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