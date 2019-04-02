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30 yıldır muhtarlık yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:21 | Son Güncelleme

Gaziantep’te ilk kez 1989 yılında muhtarlık seçimine giren Hacı Yıldız, girdiği 6 muhtarlık yarışından galip ayrıldı.

30 yıldır muhtarlık yapıyor

Gaziantep’te ilk kez 1989 yılında muhtarlık seçimine giren Hacı Yıldız, girdiği 6 muhtarlık yarışından galip ayrıldı. Yıldız, 30 yıldır Düztepe Mahallesi’nde muhtarlık yapıyor.
Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi’nde yaşayan Hacı Yıldız, 1989 yılında girdiği ilk muhtarlık yarışından galibiyetle ayrıldı. Muhtarlık koltuğuna oturan Hacı Yıldız, 30 yıldır göreve devam ediyor. 6 kez girdiği seçimlerden her seferinde zaferle çıkan Hacı Yıldız, bu sene her dönemkinden daha fazla muhtar adayı olmasına rağmen yine muhtarlık koltuğuna oturdu.
Kendisine oy veren ve vermeyen tüm mahalle sakinlerine teşekkür eden Yıldız, “Bu seçim diğerlerinden farklı oldu. 6 dönemdir muhtarım. Daha önceleri aday çıkmazken hep muhtar seçiliyordum. Tabi bu yarıştır. Karşınıza aday çıkabilir. Ancak vatandaşın tercihi ile yeniden muhtar seçildim. Bana oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Herkese hizmet etmeyi seviyorum, herkese hizmetten onur duyuyorum. Muhtarlık deyip geçmemek lazım. Muhtar vatandaş ile iç içe olan, ilk müracaat yeridir. Onun için çok önemlidir” dedi.

"Artan adaylar için kriterler getirilsin"
Adaylar için birtakım kriterlerin getirilmesini isteyen Muhtar Hacı Yıldız, “Teknoloji çağı, sürekli ileriye giden bir ülkeyiz. Bu nedenle insanlar muhtarlığa da çok basit ulaşabiliyor. Her kesime hitap edecek, herkese hizmet verebilecek muhtarların seçilebilmesi için mutlaka bir takım kısas getirilmeli. Başvuru için belediye meclis üyeleri, milletvekilleri ve belediye başvuruları gibi bir başvuru süreci olmalıdır. Ayrıca muhtar olmak isteyenler için lise mezunu, 65 yaş gibi bir yaş sınırlaması getirilmelidir” diye konuştu.

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