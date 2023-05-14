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30 yıldır oy kullanılamayan köyde seçim heyecanı

14.05.2023 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta 1993’te terör örgütü PKK’nın saldırıları nedeniyle terk ettikleri Şenyayla bölgesindeki Kayalısu köyüne dönen vatandaşlar, 30 yıl aradan sonra kurulan konteynerde oy kullandı. Vatandaşlar, köylerinde oy kullanabildikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

30 yıldır oy kullanılamayan köyde seçim heyecanı

30 yıl aradan sonra köylerinde oy kullanmanın heyecanını yaşayan Kayalısu sakinleri, terör nedeniyle yıllar önce istemeyerek göç ettikleri köylerine geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Göç sonrası birçok seçimde farklı noktalarda oy kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, 30 yıl aradan sonra ilk defa köylerinde sandık başına gitmenin heyecanını yaşadı.

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30 yıl önce terör saldırılarından dolayı köylerini terk ettiklerini ifade eden Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, 30 yıl sonra ilk defa köylerinde oy kullandıklarını belirterek, “16 yaşında bu köyü terk ettik. Terör nedeniyle terk ettiğimiz köyümüze 30 yıl sonra geri döndük. Daha önce taşıma olarak başka köylerde oy kullanıyorduk. 30 yıl aradan sonra ilk defa Kayalısu köyünde oy kullanıyoruz. Devletimizin desteği ile burada konteyner kuruldu. Vatandaşlarımız büyük bir heyecanla oylarını kullandılar. Büyük bir katılım oldu. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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30 yıl sonra köylerinde ilk defa oy kullanan Kayalısı köy sakinlerinden Fehmi Esen ise “1993 yılında köyümüzden göç ettik. 30 yıl sonra köyümüze geri döndük. 30 yıl sonra ilk defa köyümüzde oyumuzu kullandık. Köyümüzde evler yaptık” ifadelerini kullandı.

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Köylerinde oy kullandıkları için mutlu oldukları belirten Hasret Erim de, “30 yıl önce vatandaşlar terörden dolayı köylerinden oldu. 30 yıl sonra evler yeniden inşa edildi ve köylüler geri döndü. 30 yıl sonra köyümüzde ilk defa oyumuzu kullandık. Mutluyuz huzurluyuz” şeklinde konuştu.

İHA

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