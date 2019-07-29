30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde yerel gazete sahibi olan Cemalettin Bilgin(60), 30 yıldır iş yerinin önü ile çevredeki hayvanları besliyor.

Yerel Yeşil Niksar Gazetesi'nin sahibi olan Cemalettin Bilgin, 30 yıl önce iş yeri önünde sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Yolculuk yaparken de yanında götürdüğü yemleri yol kenarlarına bıraktı.

30 yıldır sahipsiz hayvanları beslediğini anlatan Cemalettin Bilgin, ''Şehirlerarası yolda giderken özellikle kuş ve güvercinler kendilerine yiyecek bulamayınca asfalta iniyor. Araç kullanırken, bazen istemeyerek de olsa hayvanlar eziliyor. Ben de bunu yaşamıştım, sonrasında burukluk hissettim. Daha sonra bu hayvanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. O günden sonra, 30 yıldır özellikle kar yağdığında aracıma 50 kilo yiyecek alırım, ekmek alırım. Bunları yolların kıyısında, tehlike oluşturmayacak yerlere bırakırım. İş yerimin önüne de kedi ve köpekler için yem ve su bırakıyorum. Kuşlar için de yüksek yerlere yem yiyebilecekleri, su içebilecekleri yerler yaptık'' dedi.

Niksar halkının sokak hayvanlarına çok duyarlı olduğunu söyleyen Bilgin, ''Gördüğümüz kadarıyla da Türkiye genelinde de bu duyarlılık devam ediyor. Örnek olduk diyemeyiz ama katkı sağladıysak kendi açımızdan mutluyuz. Hayvanı sevemeyen, insanı sevemez düşüncesinden hareket ediyoruz. Hayvan sevgisi konusunda okullarda eğitim verilmesini isterim. Aslında bütün güzellikler, alışkanlıklar küçük yaşta başlar'' diye konuştu.