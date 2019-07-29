HABER

30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:14 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Niksar ilçesinde yerel gazete sahibi olan Cemalettin Bilgin(60), 30 yıldır iş yerinin önü ile çevredeki hayvanları besliyor.

Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Niksar ilçesinde yerel gazete sahibi olan Cemalettin Bilgin(60), 30 yıldır iş yerinin önü ile çevredeki hayvanları besliyor. Yerel Yeşil Niksar Gazetesi'nin sahibi olan Cemalettin Bilgin, 30 yıl önce iş yeri önünde sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Yolculuk yaparken de yanında götürdüğü yemleri yol kenarlarına bıraktı. 30 yıldır sahipsiz hayvanları beslediğini anlatan Cemalettin Bilgin, ''Şehirlerarası yolda giderken özellikle kuş ve güvercinler kendilerine yiyecek bulamayınca asfalta iniyor. Araç kullanırken, bazen istemeyerek de olsa hayvanlar eziliyor. Ben de bunu yaşamıştım, sonrasında burukluk hissettim. Daha sonra bu hayvanlara nasıl yardımcı olabilirim diye düşündüm. O günden sonra, 30 yıldır özellikle kar yağdığında aracıma 50 kilo yiyecek alırım, ekmek alırım. Bunları yolların kıyısında, tehlike oluşturmayacak yerlere bırakırım. İş yerimin önüne de kedi ve köpekler için yem ve su bırakıyorum. Kuşlar için de yüksek yerlere yem yiyebilecekleri, su içebilecekleri yerler yaptık'' dedi. Niksar halkının sokak hayvanlarına çok duyarlı olduğunu söyleyen Bilgin, ''Gördüğümüz kadarıyla da Türkiye genelinde de bu duyarlılık devam ediyor. Örnek olduk diyemeyiz ama katkı sağladıysak kendi açımızdan mutluyuz. Hayvanı sevemeyen, insanı sevemez düşüncesinden hareket ediyoruz. Hayvan sevgisi konusunda okullarda eğitim verilmesini isterim. Aslında bütün güzellikler, alışkanlıklar küçük yaşta başlar'' diye konuştu.

Gece yarısı korkunç olay! Aracın önünü görenler gözlerine inanamadıGece yarısı korkunç olay! Aracın önünü görenler gözlerine inanamadı
Mahallelerini oryantiring ile daha iyi tanıdılarMahallelerini oryantiring ile daha iyi tanıdılar
Şehit isimlerini kütüphanelerde yaşatıyorlarŞehit isimlerini kütüphanelerde yaşatıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Aleyna Tilki, anne ve babasıyla birlikte şarkı söyledi

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Son dakika: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Öldürüldüler

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı: 4'ü polis 6 yaralı

Özel harekatçıların minibüsü kamyonetle çarpıştı!

Aranan terörist listelerinden 175 milyon TL eksildi

175 milyon TL eksildi

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

Eyüpsultan D-100 Karayolu'nda zincirleme trafik kazası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.