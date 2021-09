30 yıllık hemşire kulağında nabız sesiyle doktora başvurdu, hayatının şokunu yaşadı

Balıkesir'in İvrindi Devlet Hastanesinde görev yapan 49 yaşındaki hemşire Nazlı Kurt, bir süre önce işitme kaybı ve kulağında nabız sesinden dolayı duyduğu rahatsızlık sonucu doktora başvurdu. Başvurduğu bir merkezde glomus timpanikum adlı tümör tespit edilen 30 yıllık hemşire, tümörün nadir görülen bir durum olduğunu öğrenince şok yaşadı. Başarılı bir ameliyat için doktor arayışına giren Kurt, yakın süreçte yine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen haberi okuyunca Zonguldak'a geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kulak Burun Boğaz kliniğini ziyaret eden Nazlı Kurt, Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı ve klinik doktorlarından Doç. Dr. Duygu Erdem'in eşliğinde üç buçuk saat süren kapalı devre yapılan başarılı bir operasyon geçirdi. Kulağındaki 1,5 mm'lik tümör başarılı bir operasyonla alınan evli ve iki çocuk annesi hemşire yeniden eski sağlığına kavuştu.

Taburcu edilen Nazlı Kurt'u ziyaret eden Dr. Öğretim Üyesi Deniz Baklacı, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Hastamızdaki tümör glomus timponicum denilen kulak kemiğinin içerisine yerleşmiş bir tümör aslında orada olmaması gerek bir dokunun orada doğuşsal ya da sonradan gelişmiş bir hali hastalar genelde bu hastalıklarda tanılar geç olur ve ya hastalığa bağlı semptom verdiğinde tanı olur. Hastamızda şikayet kulakta nabız sesi ve işitme kaybıydı. Bu şekilde dış merkezdeki bir klinikte aslında tanısını almış bir hasta. Hastamız daha sonra bizlere başvurdu biz de tanısını doğruladık. Hem muayenesi hem görüntülemeleri eşliğinde hastaya bu tanıyı koyduk. Tedavi seçenekleri arasında en akla yatan cerrahi müdahale vardı. Onun dışında radyoterapi bir seçenekler arasında ama cerrahiye çok uygun olmayan yaş ve sağlık durumu olarak hastalarda denebilecek bir yöntem hastamızda bunu kabul etti bizde gerçekleştirdik. Ameliyat yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Tümör tamamen ortak kulaktan temizledik. Bu ameliyatı kapalı olarak yaptık. Bunun avantajı hastaya bir kesi olmaması daha kolay tümöre ulaşabilmemiz açısından bizi de sevindiren bir durumdu. Bize cerrahi sırasında kliniğimizdeki hocalarımızdan Doç. Dr. Duygu Erdem’de bizlere eşlik etti. Açıkçası burada rastladığımız 2’inci vaka nadir görülen tümörlerden. Ameliyatımızı tamamladık. Yüz güldürücü oldu şuanda herhangi bir komplikasyonumuz yok. Hastamız iyileşme durumunda. Hastamız il dışından gelmişti. Artık memleketine göndereceğiz.

''KORKARAK GELMİŞTİM MUTLU AYRILIYORUM''

Okuduğu haber sonrası hastaneye başvuran Nazlı Kurt, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben de 30 yıldır sağlık camiası içinde çalışıyorum hemşireyim. Doktor beyin dediği gibi teşhisim konulmuştu. Doktorumuzun bu ameliyatı yaptığını öğrenince bir haberde okudum hastadan dolayı doktorumuza ulaştım. Kendisi bana her konuda yardımcı oldu ve beni ikna etti. Kapalı ameliyatı deneyeceğini herhangi bir komplikasyon gelişirse açığa döneceğimizi bütün konularda bilgilendirdi. İyileşme sürecim çok iyi herhangi bir sıkıntım yok. Çok korkarak gelmiştim şu an çok mutluyum. Kulağımda nabız sesi vardı aynı zamanda işitme kaybım vardı. Eşim ve ailem evde çok yüksek sesle televizyon izlediğimi söyledi. Bu şikayetler üzerine Balıkesir şehir hastanesine gittim. Orada bu şikayetlerimi söyledim. MR çekildi MR sonucunda teşhis konulamadı. Üniversiteye gittim teşhis konuldu. Nadir görülen bir tümör olduğunu öğrenince doktor arayışına gittim ve bir şekilde Deniz hocamı buldum. Allah razı olsun şu an çok mutluyum. İlk hocamız bu hastalığı anlattığında normal bir vaka olarak düşündüm. Sonra nadir görülen bir tümör olduğunu öğrendim. Doktor beyin dediğin nadir görüldüğü için tedavisi de nadir yapılıyor. Herkesin her birimde ameliyat yapamayacağı için ister istemez panikledim. Başka doktorlarla da görüştüm. Deniz hocamın benim tanımda ameliyat yaptığını duyunca hiç tereddüt etmeden kendisine ulaştım. Mutlu bir şeklide buradan ayrılacağım. Herkese emekleri için teşekkür ediyorum."

(İHA)