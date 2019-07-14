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30 yıllık koleksiyonunu sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:57 | Son Güncelleme

KARS'ta iki üniversite mezunu, işsiz Ertaç Güneş (48), 30 yılda biriktirdiği eski eserleri vatandaşlarla buluşturdu.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta iki üniversite mezunu, işsiz Ertaç Güneş (48), 30 yılda biriktirdiği eski eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Kars Kalesi'nde açtığı sergi, hava koşulları nedeniyle 4 gün açık kalabilen Güneş, amacının kültür evi açmak olduğunu söyledi.

​İstasyon Mahallesi'nde oturan Ertaç Güneş'in tarih merakı küçük yaşlarda başladı. Çocuk yaşta babasını kalp krizinden, annesini ise trafik kazasında kaybeden Ertaç Güneş, geçinebilmek için kartpostal, Ani Harabelerinin fotoğraflarını satmaya başladı. Kars ile ilgili dergi ve fotoğrafların yanı sıra evlerde kullanılan eşyaları da biriktiren Güneş, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Konaklama İşletmeciliği bölümü ile Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Güvenliği Teknikerliği bölümünden mezun oldu. Okurken bir yandan da tarihi eser koleksiyonunu genişletmeyi sürdüren Güneş, iki diplomaya rağmen iş için müracaat ettiği kurumlardan bir sonuç alamadı. Kars'ta günübirlik bulduğu işlerde çalışan Güneş, üçüncü üniversitesi Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü ise 3'üncü sınıfta bıraktı.

30 YILDA TOPLADIĞI ESERLERİ SERGİLEDİ

Ertaç Güneş, 30 yılda topladığı eserleri İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinin bir odasına sergi açtı. Ardından gerekli izinleri alan Güneş, koleksiyonunu Kars Kalesi'nde sergilemeye başladı. Ancak havanın yağışlı geçmesi nedeniyle sergi, 4 gün açık kalabildi.

1912 yılında Rus işgali sırasında kullanılan çanta büyüklüğündeki 500 Ruble'den, üzerinde dört dilde 'dünyanın en iyi gaz ocağı' yazısı bulunan gaz ocağına, siyah beyaz fotoğraflardan, yıllıklara ve eski paralara kadar birçok materyalin yer aldığı eserleri yeniden evine götüren Güneş'in tek isteği bir kültür evi açabilmek.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'ne müracaat ettiğini ifade eden Güneş, "Bana konuyla ilgili izinlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınabileceği söylendi. Ben de hazırladığım dosya ile müracaatımı yaptım. Dosyamı gönderdiğim Şubat 2019'dan beri geri dönüş olmadı" dedi.

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