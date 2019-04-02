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30 yıllık muhtar, 7'nci kez seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:42 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Akören köyünün muhtarı Hakkı Yavuz (62), 7'nci kez muhtar seçildi.

30 yıllık muhtar, 7'nci kez seçildi

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı Akören köyünün muhtarı Hakkı Yavuz (62), 7'nci kez muhtar seçildi. 30 yıldır muhtarlık yapan Yavuz, "İyi gününde, kötü gününde beraberiz. Halkımız da bu konuda çok memnun. Köy tarihine geçtim" dedi.
Mengen Şoförler Odası Başkanı olan, Akören köyünün muhtarı Hakkı Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, köyünden 7'nci kez muhtar adayı oldu. Yaklaşık 130 kişinin yaşadığı Akören köyünde 1989 yılından bu yana muhtarlık yapan Yavuz, yeniden muhtar seçildi.
Muhtarlık görevini 30 yıldır sürdürdüğünü kaydeden Hakkı Yavuz, "6 dönem bitti, 7'nci dönemi de kazandık ve devam ediyoruz. Beni halk istemezse buraya getirmez. 7 dönem burada muhtarlık yapmak kolay değil. Halkın her işinde beraberiz. Her işlerine ben koşuyorum. İyi gününde, kötü gününde beraberiz. Sürekli birlikteyiz. Halkımız da bu konuda çok memnun. Köy tarihine geçtim. Beni tarihe gömeceklerini söyleyenler tarih oldu" diye konuştu.

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