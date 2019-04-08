30 yıllık muhtar, 7'nci kez seçildi

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin Babademirtaş Mahallesi'nde, 1989 seçiminde başladığı muhtarlık görevini 6 dönemdir aralıksız sürdüren Haluk İnağ (63), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yeniden seçildi. Mazbatasını alıp, 7'nci dönem için görevine başlayan İnağ, elinden geldiği kadar mahallesine hizmet etmeyi amaçladığını söyledi.

Edirne'nin 8 bin nüfusluk Babademirtaş Mahallesi'ne, 1989 yılında muhtar seçilen Haluk İnağ, aradan geçen 30 yılın ardından muhtarlık koltuğunu kimseye kaptırmadı. İnağ, 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde mahallelinin çoğundan oy alıp, 7'nci dönem için göreve başladı. Mazbatasını alarak, işe koyulan, evli ve 2 çocuk babası Haluk İnağ, 31 Mart seçiminde 2 bin 700 oydan 444'ünü elde etti. 8 aday içinden güven tazeleyerek, çıkan İnağ, amacının, mahallesine elinden geldiği kadar hizmet edebilmek olduğunu söyledi. Görev yaptığı mahallede doğduğunu dile getiren İnağ, yeni seçilen genç muhtarlara da halkla samimi ve dürüst ilişki içinde olmalarını tavsiye etti.

'DÜRÜST İLİŞKİ KURUP, YARDIMA KOŞSUNLAR'

Türkiye'de, 24 Mart 1989'da yapılan yerel seçimde Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi'ne muhtar seçildiğini anlatan Haluk İnağ, "Bu zamandan beri aralıksız olarak muhtarlık görevini devam ettirmekteyim. Muhtar olduğum mahallemde doğup, büyüdüm. Mahalleme hizmet verebilmek, benim de bir katkım olmasını sağlamak için bu görevi yapmaktayım. Burada resmi dairelerle mahallelimiz arasındaki iletişimi sağlamaya çalışıyoruz, onları bilgilendiriyoruz. Mahallemize istenilen şeyleri yaptırabilmek amacıyla görevimizi yürütüyoruz" dedi.

30 yıl boyunca elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan İnağ, "Bu süre zarfında ama iyi ama kötü birçok olayla karşılaştım. Gelen herkesin işini yapmaya çalıştım. Kanunun bize verdiği yetkiye dayanarak, doğru olanı yapmaya çalıştığımı düşünüyorum bugüne kadar. Bundan sonra da mahallem istediği sürece göreve hazırım, elimden geleni yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

Göreve ilk başladığında amacının mahalleye hizmet edebilmek olduğunu kaydeden Haluk İnağ, halen aynı istekle görevinin başında olduğunu belirtti. Genç muhtarlara da tavsiyelerde bulunan İnağ, "Muhtarlığa 33 yaşında başladım. O zaman da amacım mahalleye hizmet edebilmekti. Aradan geçen 30 yılda birçok hizmet yaptık. Yeni seçilen genç muhtarlara da buradan şunu söylemek istiyorum; her zaman mahallesindeki insanlarla samimi, dürüst ilişki içerisinde olsunlar ve onlara yardıma koşsunlar" dedi.