HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

300 alacaklı iflas eden firmanın kapısına dayandı! Ne buldularsa yağmaladılar: Polis hemen devreye girdi

03.05.2024 08:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firması iflas etti. Firmadan alacaklı olduğunu söyleyen 300 kişi tırlarla gelip mağazada ne varsa yağmalamaya başladı. Ekiplerin devreye girmesiyle yağma sonlandırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden bir mobilya firmasının önüne gelen, alacaklı tedarikçiler ile çalışanlardan oluşan yaklaşık 300 kişi, mağazada bulunan eşyaları yağmalamak istedi. Polis, eşyaların yüklendiği TIR'ları durdurup, yağma olayını gerçekleştirmek isteyen kişilere engel olurken, Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

174441_BURSANIN-INEGOL-ILCESINDE-IFLAS-EDEN-B

ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

Bursa- Ankara karayolu, İnegöl girişinde faaliyette bulunan bir koltuk firması henüz bilinmeyen nedenle iflas etti. Firmanın iflas ettiği bilgisine ulaşan yaklaşık 300 kişilik alacaklı olan tedarikçiler ile çalışanlar, saat 22.00 sıralarında firmanın mağaza ve depo bölümünün önüne gitti.

174442_BURSANIN-INEGOL-ILCESINDE-IFLAS-EDEN-B

GÖRDÜKLERİNİ TIR'A YÜKLEDİLER

Daha sonra buraya gelen alacaklılar, mağaza ve depoda bulunan eşyaları firmanın önüne park ettikleri TIR'lara yüklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, mağazadaki eşyaları yağmalamak isteyen kişileri engelleyip, TIR'ları durdurdu. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)

174443_BURSANIN-INEGOL-ILCESINDE-IFLAS-EDEN-B

174444_BURSANIN-INEGOL-ILCESINDE-IFLAS-EDEN-BBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Metroda iğrenç olay! Kalabalığa hiç aldırış etmeden bunu yapmıştı...Metroda iğrenç olay! Kalabalığa hiç aldırış etmeden bunu yapmıştı...
Makas, işçi servisini devirdi! Çok sayıda yaralı varMakas, işçi servisini devirdi! Çok sayıda yaralı var
Esenyurt'ta şoke eden olay! 18. kattan 17. kata indi sonra...Esenyurt'ta şoke eden olay! 18. kattan 17. kata indi sonra...
Anahtar Kelimeler:
iflas Bursa mobilya
En Çok Okunan Haberler
Dudak uçuklatan vurgun! Bu kez dolandırıcı polis çıktı: Mağdurların çoğu da polis

Dudak uçuklatan vurgun! Bu kez dolandırıcı polis çıktı: Mağdurların çoğu da polis

Araç taklalar atarak savruldu: Vali kazanın nedenini açıkladı: 2 ölü, 34 yaralı

Araç taklalar atarak savruldu: Vali kazanın nedenini açıkladı: 2 ölü, 34 yaralı

Sosyal medyada gündem oldu! Üç harfli marketten alındı, içinden fare çıktı

Sosyal medyada gündem oldu! Üç harfli marketten alındı, içinden fare çıktı

Vergisi ödenen arabaya zam yok!

Vergisi ödenen arabaya zam yok!

Dikkat çeken ‘boş koltuk’ detayı! Özgür Özel söyledi, Erdoğan hemen telafi etti...

Dikkat çeken ‘boş koltuk’ detayı! Özgür Özel söyledi, Erdoğan hemen telafi etti...

AK Parti'deki tartışmalara Erdoğan son noktayı koydu! Bazı isimler değişiyor: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar

AK Parti'deki tartışmalara Erdoğan son noktayı koydu! Bazı isimler değişiyor: Tek sorumlu benmişim gibi davranıyorlar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.