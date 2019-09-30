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300 ameliyat geçiren Kayra, sağlığına kavuşmak istiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 yaşındayken yanlışlıkla temizlik malzemesi içen Kayra Karakaş, 8 yılda 300 kez ameliyat masasına yattı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 yaşındayken yanlışlıkla temizlik malzemesi içen Kayra Karakaş, 8 yılda 300 kez ameliyat masasına yattı. İç organları hasar gördükten sonra sağlığına kavuşmak için son olarak Amerika’da bir operasyon geçiren Karakaş, geçici olarak ilk kez ağzından beslendi. Kayra, 6 ay sonra yine Amerika'da büyük bir operasyon geçirecek ve operasyonun ardından hortuma bağlı kalmayıp, sürekli ağzından beslenebilecek. Ancak Kayra'nın ailesi, maddi zorluk çektiklerini ve çocuklarının normal insanlar gibi yaşayabilmesi için yardım eli beklediklerini söyledi.

‘GECEKONDUDA YAŞIYORUZ, YILLIK 100 BİN LİRA TEDAVİ MASRAFI VAR’

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ayşe ile Halit Karakaş çiftinin oğulları Kayra, 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi nedeniyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Kayra, 8 yıl içerisinde yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 300 kez ameliyat oldu. Karnından beslenen ve ilaç maliyeti yılda 100 bin lirayı bulan Kayra, geçtiğimiz günlerde yeniden Amerika'da ameliyat koltuğuna yattı. Ameliyatı verimli geçen Kayra, 8 yıl aradan sonra ilk kez geçici olarak ağzından beslendi. Küçük Kayra, 6 ay sonra büyük bir operasyon daha geçirecek ve bu operasyonla hortuma bağlı kalmadan, sağlıklı insanlar gibi ağzından beslenebilecek. Ancak Kayra'nın ailesi, ameliyat ve ilaç masraflarının çok yüksek olması nedeniyle yardım beklediklerini söyledi. Kayra'nın anneannesi Meral Güneş, "8 yıl boyunca yaklaşık 300 ameliyat geçirdi. Karnından besleniyor. İlaçları ve tıbbı malzemeleri yurt dışından geliyor. Yıllık 100 bin lira maliyeti var. Sağlığına kavuşması için çok hastane gezdik. 4 daire paramızı harcadık. Kayra şu an makineye bağlı yaşıyor. Her çocuk gibi sokakta oynamayı istiyor fakat yapamıyor. Eğitimini evde alıyor. Kayra, tedavi sürecinde psikolojik sorunlar yaşadı. Gecekonduda yaşıyoruz. Paramız yok. İlaç maliyetleri de arttı. Bu malzemelerin bir tanesi olmasa, Kayra şu an yaşayamaz. Kayra tükürüğünü bile yutamıyor. Karnından besliyoruz" dedi.

Kayra’nın 6 ay boyunca Amerika’da tedavisinin süreceğini belirten Güneş, Bursa Valiliği tarafından yardım kampanyası başladığını, hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

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