HABER

300 bin lira ödülle aranan PKK'lı teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 20:13 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan, terör örgütü PKK üyesi Adnan Sav (25), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

300 bin lira ödülle aranan PKK'lı teslim oldu

ŞIRNAK, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan, terör örgütü PKK üyesi Adnan Sav (25), Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak Valiliği, Diyarbakır'ın Lice ilçesinden terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak Irak ve Suriye'de silahlı eylemlerde bulunan, İçişleri Bakanlığı'nca gri kategoride 300 bin lira ödül ile aranan Adnan Sav'ın, Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada Adnan Sav'ın gözaltına alındığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERTürkiye'nin en güzel 10 kadınıTürkiye'nin en güzel 10 kadını
Kayıp adamın cesedi denizde bulunduKayıp adamın cesedi denizde bulundu
Pancar yüklü kamyon dereye uçtu, 1 ölüPancar yüklü kamyon dereye uçtu, 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Erdoğan'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt: Sen yanlış kapıya vurdun

Erdoğan'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt: Sen yanlış kapıya vurdun

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (İstanbul için kar uyarısı)

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

Erdoğan'dan sert tepki: Cumhurbaşkanını ipte sallandıracakmış, şimdi git bunun bedelini öde

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'da fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Fuhuş baskını! 16 kadın 9 erkek...

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

Korkunç olay! Parçalanmış erkek cesedi bulundu

İzmir'de eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği kadını tabancayla vurdu!

Kocasıyla ilişki yaşayan kadının evini basıp kabusu yaşattı

Uşak'ta 3 kardeş evde ölü bulundu

Uşak'ta korkunç olay! 3 kardeş evde ölü bulundu

Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Jandarma hayali kadın halterciyi astsubay yaptı

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

Ülkelerde ortalama ne kadar bahşiş veriliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.