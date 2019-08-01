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300 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

ERZURUM'da yakalanan ve AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan, gri kategorideki terörist Muhammed Fadullah Kamış, mahkemece tutuklandı.

Turgay İPEK- Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da yakalanan ve AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan, gri kategorideki terörist Muhammed Fadullah Kamış, mahkemece tutuklandı. 300 bin liralık para ödülüyle aranan, 'Şevger' kod adlı Kamış, güvenlik önlemleri alınarak, cezaevine götürüldü.

Karayazı'ya bağlı Turnagöl ile Anıtlı mahalleri arasındaki arazide, 18 Haziran'da, terk edilmiş aracın içinde 2 kişinin hareketsiz olduğunu görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtakilerin silahla başlarından vurulduğu tespit edildi. Jandarmanın araştırması sonucu cesetlerin; Turnagöl Mahallesi'nin eski muhtarı olan, AK Parti Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'e ait olduğu belirlendi. Amca- yeğenin teröristler tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine soruşturma başlatan güvenlik güçleri, amca- yeğenin, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de yer alan terörist Muhammed Fadullah Kamış tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Erzurum'un Horasan ilçesinin Yukarı Tahir Hoca köyünde, 29 Temmuz sabahı jandarma, özel harekat, istihbarat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalanan terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın üzerinden 1 tabanca, 2 el bombası ve 4 adet M16 şarjörü çıktı. Kamış, emniyetteki sorgusunun ardından bu sabah güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısındaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen Kamış, işlemlerinin ardından tutuklandı. Adliye binasından getirildiği gibi geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılan Muhammed Fadullah Kamış, bindirildiği sivil askeri araçla cezaevine götürüldü. Saat 09.45'te getirildiği adliyeden saat 12.30'da çıkarılan teröristin annesi, erkek kardeşi ve kızı da adliye önünde bekledi.

Evli ve 1 kız çocuğu babası olan terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın, Karayazı'daki 'Kobani olayları'na karıştığı, bu nedenle Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı ve 4 yıldır aramasının devam ettiği öğrenildi. Terörist Kamış'ın yakalandığı köye, 1 kişiden 100 bin lira haraç almak için gittiği iddia edildi.

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